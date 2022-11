Takhle vyčistíte hořáky plynového sporáku bez námahy. Trik nezná skoro nikdo!

Máte doma plynový sporák? Pak čas od času vyčistěte hořáky. Tady je návod, jak na to.

Plynové sporáky jsou i přes navýšení cen plynu, pořád v kurzu. Kupující přitahuje jejich cenová dostupnost, rychlý ohřev (čehokoliv) a nižší tepelné ztráty. Ovšem odvrácenou stránkou těchto spotřebičů bývá poněkud náročnější údržba.

Zatímco elektrický vařič nebo sklokeramickou desku jen tak „otřete“, v případě plynových vařičů je úklid o něco náročnější. Kovové rošty a hořáky totiž zachytávají spoustu nečistot – od mastnoty až po různé zbytky jídla. Proto je potřeba jednat hned. To znamená umýt vařič po každém vaření. Nejlepším přípravkem je klasický odmašťovač, který (na rozdíl od saponátu na nádobí) mastnotu okamžitě rozpustí, je to nejrychlejší a vy se tolik nenadřete.

Nejlepším přípravkem na čištění plynového sporáku je klasický odmašťovač Zdroj: Profimedia

Čištění parou

Tenhle způsob čištění sporáku je vhodný hlavně pro alergiky, kteří nesmí přijít do styku s chemií. Patříte mezi ně? Pak na očistu vařiče používejte kvalitní parní čistič. Jeho výhodou je, že se dostane i do velmi těžko přístupných míst. Jediné, co nevyčistí, jsou mastné připáleniny. Na ty bohužel budete muset vzít starý zubní kartáček (nebo houbičku) a jedlou sodu nebo ocet.

Hořák a rošt bývá často znečištěn mastnotou a zbytky jída. Zdroj: Profimedia

A do třetice geniální čištění hořáků

Vyčistit hořáky je řehole. Vám se to ale podaří, když do hry zapojíte obyčejné mýdlo a drátěnku na nádobí. Jak na to?

Podívejte se na video:

Rozeberte hořáky z vařiče a zlehka je pokropte vodou. Obyčejné mýdlo také namočte do vody a přejíždějte jím povrch hořáků, včetně znečištěných záhybů. Nakonec veškerou přilepenou špínu vydrhněte drátěnkou. Uvidíte, že stačí malá chvilka a hořáky budou jako nové.

Na čištění hořáků stačí mýdo a drátěnka. Zdroj: Profimedia

Další alternativní způsoby čištění sporáku:

Aplikujte na vařič jedlou sodu a ocet. Směs nechte působit 20 minut a poté ji setřete.

Z hrnku mýdla, octa a horké vody si namíchejte super čisticí směs. Tu nalijte do uzavíratelného pytle společně s hořáky a sáček zauzlujte. Směs nechte působit zhruba hodinu. Hořáky poté vyjměte a případné nečistoty odstraňte ručně. Hotovo!

Na mastnotu dobře funguje i citronová šťáva. Zkuste ji nastříkat na zamaštěné povrchy, nechte ji zhruba půl hodiny působit a poté špínu dočistěte.

Náš tip: Citronová šťáva bude působit rychleji, když ji smícháte s jedlou sodou.

Zdroje. www.plyn.co, www.receptyone.net, www.youtube.com