Jak vyčistit plynový sporák, aby byl jako nový: Toto je velmi efektivní postup

Plynový sporák je neustále v kurzu! Vaření na něm je občas záludné, ale na každý sporák si musíte zvyknout a poznat ho. Nicméně ať už plynový, elektrický nebo indukční, vždy je nutné sporák vyčistit. Ten plynovy se čistí poněkud komplikovaněji. Máme pro vás několik tipů, jak si práci usnadnit.

Mnoho lidí dává přednost vaření na plynu, protože to má své velké výhody. Například když vypnou proud, což se zrovna nedávno dělo kvůli větru docela často, a vy topíte elektřinou, tak si plynem můžete přitopit alespoň v kuchyni. Vše má i své nevýhody, tou je třeba neustálé tahání plynové bomby, pokud nemáte přívod plynu do bytu či domu. Vaření je radost, ale pak ten úklid! Do toho se nikomu moc nechce. Zejména u plynového sporáku. Máme pro vás několik vychytávek, se kterými čištění půjde snáze.

Silně znečištěný sporák je noční můrou každé hospodyňky. Zdroj: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock.com

Pravidelná očista se vyplácí!

Komu by se chtělo po každém kuchtění cídit sporák. Ale tím, že ho budete udržovat v neustálé čistotě, ušetříte si později práci i čas. Když se po delší čas sporáku hadříkem nedotknete, dočkáte se urputného otírání a drhnutí zaschlých mastných zbytků, které jdou velice špatně z plotny dolů. Pokud vezmete vlhký hadr ihned po přípravě pokrmu, na nic zaschlého nenarazíte, protože zbytkům nedáte na tento proces dostatek času.

Drátěnku ani abrazivní část houbičky nepoužívejte

Slovo drátěnka vás asi ani nenapadne, ale pro jistotu i tu zmiňujeme. Jako nevhodný čisticí materiál se jeví i houbička na nádobí, alespoň z té drsnější strany. Samozřejmě záleží, z jakého materiálu máte okolí hořáků.

Babské účinné rady

Sůl – tato ingredience, kterou máme všichni doma, nám udělá velkou službu již při vaření. Jestliže vám z pánve vystříkne olej či omáčka, inkriminované místo jednoduše posypte solí a směle pokračujte ve vaření. Až pokrm dokončíte, setřete nasolená místa starou houbičkou.

Ocet – naneste ocet na sporák a nechte působit přes noc. Další den omyjte místa houbičkou, špína by měla jít lehce dolů.

Soda – zaschlé spáleniny posypte jedlou sodou a polijte trochou octa, směs začne bublat a díky této pěně se nečistoty snadno odstraní.

Mřížka, magnet na špínu

Mřížka se čistí nejhůře, s tím jistě budete souhlasit. Vcelku dobře fungují zakoupené kvalitní odmašťovací přípravky, které se nanesou na mřížku, nechají se působit a nakonec se setřou. Připravit si ale můžete i domácí čistič, který se skládá z jedlé sody, rostlinného oleje a soli (v poměru 1:2:1). Touto připravenou směskou mřížku řádně vyčistěte a setřete mokrým hadrem.

Pokud překypí například mléko, čeká nás nepříjemný úklid. Zdroj: Valery Galynin / Shutterstock.com

Parní čistič

Jestli vlastníte parní čistič, byla by škoda ho nevyužít, protože je ideálním pomocníkem nejen na ušmudlaný sporák. Tento přístroj vás zbaví až 98 % všech bakterií, díky vysoké teplotě a silnému tlaku páry vyčistíte usazené nečistoty raz dva, a dostanete se i do špatně dostupných míst.

Čisté trysky? Jednoduše!

Vzhledem k tomu, že se zanášejí po nějakém čase i trysky u plynového sporáku, je potřeba je sem tam pročistit. K tomu budete potřebovat pouze tenkou jehlu. Pro jistotu si vypněte přívod plynu. Trysky naleznete nejčastěji přímo pod hořákem, tvarem připomínají šrouby. Připravenou jehličkou nebo tenkým drátkem protáhněte otvor v trysce a tím ho zbavíte usazenin.

