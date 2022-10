Triky anglické hospodyňky, jak dokonale a bez námahy vyčistit popelnici

Tuto práci nikdo z vás asi dělat nechce, ale jednou za čas je to opravdu potřeba. Nejenže vyčištěním popelnice odstraníte zápach, který po určitých odpadcích vznikne, ale také se zbavíte choroboplodných zárodků.

Je pozoruhodné, jak se některé věci, které nejsou úplně tak na očích, považují za nedůležité v rámci čištění. Přiznejte sami, jak často myjete ledničku, troubu nebo police ve skříních. Pravděpodobně to necháváte, až když je to opravdu urgentní. Do mytí popelnice se vám nemusí chtít z důvodu zápachu, ovšem s tím můžete skoncovat jednou provždy! Tyto jednoduché kroky vám čištění popelnice usnadní a ještě popelnici provoní.

Jednoduché čištění pomocí hadice

Nejlepší způsob, jak vyčistit popelnici, je pomocí hadice. Nejdříve však vyjměte všechny kusy jídla či jiných odpadků, které se nacházejí na dně popelnice. Poté vezměte hadici a bez použití různých chemických saponátů, které by mohly uškodit životnímu prostředí, ji umyjte. Pokud se nachází na popelnici zašlá špína, pak použijte na odstranění jedlou sodu s vodou a kartáč.

Použít můžete také tlakovou myčku neboli vapku. Zdroj: Shutterstock

Dezinfikace proti bakteriím

Abyste se zbavili choroboplodných zárodků, použijte po vyčištění popelnice dezinfekční čisticí prostředek. Postříkat můžete jak vnější, tak i vnitřní část. Působit nechte alespoň 5 minut. Poté popelnici znovu omyjte a dejte ji na sluníčko vyschnout.

Pryč s nepříjemnými zápachy

Jestliže by vám popelnice stále zapáchala, anebo byste tomu chtěli předejít, pak si vytvořte deodorizující roztok z octa a vody. V poměru půl na půl smíchejte tyto dvě ingredience a přelijte do rozprašovače. Opět nechte 5 minut působit a následně popelnici opláchněte. Druhou alternativou je jedlá soda, kterou nasypte na dno popelnice. Pro příjemnější vůni přidejte rovněž citronovou kůru.

Bílý ocet i jedlá soda absorbují nepříjemné zápachy a pomohou vyčistit i starou špínu. Zdroj: shutterstock.com

Zbytky do igelitových sáčků

Abyste zamezili vzniku zápachu a nelákali hmyz, vyhazujte zbytky jídel v igelitových sáčcích. Kosti a maso je lepší nejdříve skladovat v lednici a až se bude vyvážet odpad, tak teprve těsně předtím tento odpad vyhoďte. Nebude se vám maso v popelnici kazit a tím ani zapáchat. Papírové ubrousky vložte na dno popelnice, aby pohltily vlhko a udržely tak sucho v nádobě. Vhodné je také vymývat plechovky, konzervy a další obaly, které by mohly způsobit nepříjemný zápach.

Obecní vyhlášky na mytí popelnic

Setkat se můžete také s mytím popelnic, jež některé obce zařizují, a to zcela zdarma. Jedná se hlavně o Prachatice, Opavu nebo Brno, kde mytí popelnic zajišťuje magistrát. Pokud se chcete dozvědět víc, pak zajděte přímo na svůj obecní úřad. Tam vám poskytnou konkrétní informace.

Zdroje: cs.hotelleonor.sk, cenyprizemi.cz, slatinak.cz