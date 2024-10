Jak vyčistit pračku a zbavit se zároveň plísně i vodního kamene? Je to docela snadné. Podívejte!

Čistíte pračku pravidelně?

Vrátili jste se z dovolené a skočili do začátku roku rovnýma nohama? Letní radovánky jsou za námi a je tu období zaběhnutého režimu, školy, práce, kroužků, úklidu a úprku ještě někam na víkend, dokud je hezky a počasí se nekaboní.

Během léta jsme prostě vypadli z rytmu, a tak je možné, že jsme kdejaký úklid zanedbali a odsunuli na později. Právě to později může být právě teď. Čištění pračky totiž není radno odkládat a po létě, kdy bylo třeba prát o sto šest oblečení z táborů, výletů a dovolených, se u vás v pračce mohly nahromadit všemožné usazeniny. Právě díky tomu je také možné, že vaše pračka začíná nepříjemně zavánět. Prádlo je sice čisté, ale má podivný nádech, který prozrazuje plíseň.

Víte, že to je třeba, ale nemůžete se rozhoupat k vyčištění pračky? Podívejte se jak na to v tomto příspěvku na YouTube kanálu Michaela De Martino. Třeba vás nakopne právě k zevrubnému umytí vašeho spotřebiče.

Zdroj: Youtube

Proč je ocet ideálním pomocníkem

Nepříjemný nádech či snad závan čehosi podivného může být plíseň, která se ráda šíří v teple a vlhku. Tedy i pračka může být právě tím ideálním místem, kde se plíseň může objevovat, respektive schovávat. Víte, co jí nedá šanci? Obyčejný ocet.

Přesně ten ocet, který pomáhá odmaštění, neutralizuje zápach, dezinfikuje a také pomáhá s odstraněním vodního kamene. Proto v žádném případě neváhejte a pusťte se do jednoduchého úklidu za pomoci octa, bez zbytečných speciálních přípravků a udělátek.

Jak na to? Samozřejmě, že můžete do pračky prostě jen nalít ocet a zapnout ji na dlouhý program a vysokou teplotu, ale kdy už se na to chystáte, vyčistěte pračku pořádně.

Jak vyčistit pračku

Vyzbrojte se octem a saponátem, starým kartáčkem na zuby a hadříkem na otření. Vezměme to pěkně z vrchu dolů, a tak by měl přijít první na řadu zásobník na prášek a aviváž. Zásobník lze zpravidla snadno vytáhnout po zmáčknutí jedné nebo dvou paciček na zásobníku. Obvykle jsou tyto body naznačené uvnitř a není nijak náročné celý zásobník vytáhnout, vydrhnout, omýt a opět vrátit zpět.

Dál přichází na řadu buben a dvířka. Samotný buben bývá poměrně čistý a špína se hromadí především v gumovém těsnění, které je vhodné pořádně vydrbat kartáčkem a saponátem. I těsnění se pak hodí propláchnout octem, a nakonec pěkně vytřít hadříkem. Nezapomeňte také na očistu dvířek z venku i zevnitř.

Rozhodně se hodí nakouknout do filtru a vyčistit i ten. Pokud to pravidelně neděláte, může vás zde čekat množství drobných pokladů, které se vypraly z kapes vašich ratolestí nebo vás. Filtr nezapomeňte zbavit všech nečistot a správně zašroubovat zpět. Dejte si pozor na těsnící kroužek, který zajistí, že voda nebude během praní vytékat.

Po zevrubné očistě přichází na řadu ocet, který vám pomůže vypláchnout zbytky všeho, co se do pračky uvolnilo během čištění. Vypláchne a zlikviduje jakékoli plísně a mírně také dezinfikuje. Nemusíte se bát, že zanechá nepříjemný odér. Kyselost velmi rychle vyvětrá.

I když se často píše o použití bílého octa, rozhodně se nemusíte zabývat barvou ani původem octa, který budete používat. Samozřejmě, že i náš ocet z brambor, který je navíc ještě silnější, funguje výborně a pomůže vám s očistou nejen pračky na prádlo, ale celé domácnosti.

Nastavte program, který vám dovolí co nejvyšší teplotu a spusťte start. Až se voda do pračky napustí a buben se začne otáčet, přidejte zhruba hrnek octa a nechte pračku pracovat až do konce, nebo ji zhruba na hodinu zastavte, aby mohl ocet působit o něco déle a pak nechte pračku program dokončit.

close info aleks333 / Shutterstock zoom_in Jednoduše vyčistíte vše octem, hadříkem a malým kartáčkem.

Zdroje: architecturaldigest.com, inspiracia.heureka.sk