Jak vyčistit pračku: Postačí vám tři suroviny, které jsou běžně v domácnosti

Chcete čisté prádlo a pračku v dobré kondici? Čas od času ji vyčistěte, ale pořádně! Pračka by přece měla být skutečně čistá, když v ní pereme prádlo. Jenže opak je pravdou. Špína se v pračce často drží a teplé prostředí vytváří ideální podmínky pro množení bakterií i tvorbu vodního kamene. Víte, co všechno lze k vyčištění pračky použít?

Pračku byste měli čistit pravidelně

Všichni dobře víme o existenci vodního kamene. Vápenaté a hořečnaté soli se nejlépe vrství tam, kde se opakovaně používá tvrdá voda. Ideálním místem tvorby kamene je takové prostředí, kde se voda zahřívá a následně chladne. Samozřejmě vodní kámen není jedinou nečistotou, která se do pračky dostane. Zapomenutý papírový kapesník, různé mastnoty, chlupy či jemný prach, to všechno se dokáže v pračce držet. Vytvoří se nevzhledná mazlavá hmota a usadí se v těsnění či zákoutích pračky. Bohudík nebo bohužel do pračky není vidět, takže nám taková překvapení mohou jednoduše uniknout. Když je nejhůř, špatný stav pračky prozradí zápach nebo porucha. Jisté je, že ani jedno nechcete.

Všechny pomocníky v domácnosti je potřeba udržovat v dobré kondici. Zdroj: Volkova

Vyčistěte pračku surovinami z domácnosti

Jako vždy můžete sáhnout po osvědčených domácích surovinách nebo specializovaných prostředcích pro údržbu praček z drogerie. Používáním domácí verze čistících prostředků často ušetříte nejen peněženku, ale také přírodu. Navíc není potřeba nikam chodit. Vše potřebné je patně někde doma. Kde a co hledat?

Vyčistěte všechno uvnitř i venku

Nepodceňte přípravu. Pračku napřed očistěte, jak nejlépe můžete. Otevřete filtr odpadu a vytáhněte vše, co se v prostoru zachytilo. Znečištěný filtr je také častým důvodem, proč pračka špatně odstřeďuje. Nezapomeňte filtr dobře zašroubovat zpět a pokračujte vytřením těsnění okolo dvířek pračky. I v tomto místě se často usazují drobnosti, žmolky, ale také gumičky do vlasů a dětské ponožky. Ujistěte se, že v těsnění nic nezůstalo a vytřete je dobře vlhkým hadříkem. Pokud místo zapáchá rozhodně můžete použít i bělidlo nebo savo, abyste se zbavili množících se bakterií. Právě ty totiž způsobují zápach.

Ujistěte se, že je buben pračky prázdný a otřete také pračku všude z venku.

Při čištění pračky bychom neměli zapomínat ani na gumové těsnění. Zdroj: cunaplus / Shutterstock.com

Vezměte čištění pračky z gruntu

Pokud chcete být opravdu důslední, můžete také vytáhnou pračku z elektřiny, zavřít přívod vody a odšroubovat hadici s přívodem vody. V místě, kde je hadice přišroubovaná k pračce, bývá jemné sítko, které zachytává drobné nečistoty. U starších modelů praček můžete najít sítko mírně korodující. V tom případě celý konec hadice i se šroubovací maticí a sítkem namočte na pár minut do octa. Pokud vám rez zatéká i do zásobníku s práškem, poznáte to podle rezavých stop na plastu. Pak doporučuji vstříknout ocet i do pračky otvorem, kterým přitéká voda. To se dělá nejlépe octem v malé PET láhvi, abyste mohli tekutinu doslova vstříknout do otvoru. Po odstranění nečistot hadici pevně přišroubujte zpět, otevřete přívod vody a pokud nikde nic neteče, opět zapojte do elektřiny. Můžete také očistit přihrádku na prášek a aviváž, kterou lze celou v mírném náklonu nahoru vytáhnout ven.

Vyčistěte pračku multifunkční sodou

Soda ve své multifunkčnosti předčí mnohé průmyslově vyráběné čističe. Do pračky můžete použít roztok sody, který nalijete do dávkovače na prací prášek, anebo můžete zvolit ještě průraznější kombinaci. Sodě v kombinaci s octem se jen tak něco nevyrovná. Na mnohých stránkách se můžete dočíst, že nejjednodušší je vylít ocet do bubnu a asi půl kila sody vysypat do zásobníku. Já osobně bych to viděla přesně naopak. Většina praček začíná program odčerpáním přebytečné tekutiny z bubnu pračky. Díky tom by byl ocet nenávratně spláchnut a z reakce se sodou by nebylo nic. Zvolte program s nejvyšší možnou teplotou vody a zapněte. Před mácháním program ručně zastavte a nechejte stát přes noc. Ráno týž program znovu spusťte, tak aby „dojel" až do konce.

Ocet můžete nalít do zásobníku na prací prášek. Zdroj: Modxka

Kyselina citronová je dostatečně silná

I kyselina citronová je vhodným a dostatečně razantním přírodním prostředkem pro čištění praček. Do bubnu nasypejte zhruba 250 g kyseliny a zvolte nejdelší program s teplotou alespoň 60 stupňů Celsia.

Kyselina citronová se hodí výborně na čištění pračky. Zdroj: Gayvoronskaya_Yana / Shutterstock

Zbavte pračku zápachu

Pokud vás trápí zápach pračky, pak by mělo pomoci občasné praní na 90 stupňů. Rozhodně můžete na devadesát vyprat hadry a utěrky, které používáte na úklid. Pokud máte za to, že by bylo dobré použít i něco drastičtějšího, pak před praním na vysokou teplotu očistěte všechny vnitřní části a především těsnění savem nebo bělidlem či jiným dezinfekčním prostředkem.

