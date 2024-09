Příbory se zkrátka používají každý den. Každý den se zašpiní a po několika měsících neustálého používání ztrácí lesk. Pokud chcete, aby vaše příbory opět vypadaly jako nové, zde je návod, jak na to. Podívejte.

Příbory jsou naprosto nedílnou součástí vašeho každodenního života. Jsou v podstatě nezničitelné, takže jakmile je koupíte, můžete je používat až do konce svého života. Jenže nezničitelnost nemá nic společného s jejich vzhledem.

Během let, kdy používáte příbory, se na nich usadí skvrny od vody, od jídla a různé další nečistoty. Pokud chcete, aby vaše lžičky, nože a vidličky opět vypadaly tak, jako když jste si je poprvé koupili, obyčejné umytí saponátem a opláchnutí vodou nestačí.

Neztrácejte však hlavu, jelikož si můžete vyrobit účinný roztok, který krásu vašim příborům navrátí zpět. A většinu ingrediencí již máte doma.

Youtube video, jak pomocí octa vyčistit příbory, najdete na kanále Sanitisation Singapore:

Zdroj: Youtube

Jak vyčistit příbory

Pokud chcete vrátit starým příborům jejich původní lesklý a zrcadlový vzhled, nemusíte si kupovat toxické chemické produkty. Bohatě si vystačíte s produkty, které pravděpodobně již máte doma.

Jedlá soda, bílý ocet, funkční varná konvice a cínová fólie jsou základem úspěchu. Pokud je máte doma, máte vyhráno. To je vše, co potřebujete. Plus tedy samozřejmě veškeré vidličky, nože a lžíce, kterým chcete vrátit jejich lesk a krásu.

close info Pinterest zoom_in Příbory získají zcela nový vzhled. A je to metoda, která neobsahuje chemii.

Jak tedy postupovat? Jako první naplňte varnou konvici vodou a přiveďte k varu. Mezitím si vezměte fólii a položte ji do dřezu lesklou stranou nahoru. Poté si příbory rozdělte na lžičky, nože a vidličky a vždy do dřezu vkládejte jen jeden druh příboru, ne všechny najednou.

Poté na váš vybraný druh příboru nasypejte jedlou sodu. Ujistěte se, že opravdu pokryla veškerá špinavá místa. Poté přidejte čtvrtinu hrnku bílého octa. Nalijte jej, pokud možno, přes všechny příbory ve dřezu.

Zrcadlový lesk se vrací

Jakmile nalijete ocet přes jedlou sodu, můžete si všimnout, jak vše pění. To je náznak, že jste na velice dobré cestě, jelikož se odstraňuje veškerá špína a usazeniny. Jakmile pěnění ustane, přidejte šálek vroucí vody.

To dá nový impuls jedlé sodě a octu a vaše příbory by měly opět chvíli pěnit. Po 10 minutách můžete vše opláchnout a velice šetrně umýt pomocí saponátu a houbičky. Poté uděláte to samé i s dalšími dvěma druhy příborů a máte hotovo. Za půl hodinky máte veškeré příbory nejen čisté, ale také lesklé a zářivé, jako byste je právě zakoupili.

