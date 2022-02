Jak vyčistit hnědé skvrny na spálené utěrce? Je to snadné. Jak na to?

Pokud jste do utěrky či jiného textilu nevypálili díru, pořád je možné zbavit se skvrny po ožehnutí. Připálenou utěrku, chňapku nebo zástěru máme doma nejspíš téměř všichni. Vyzkoušejte trik, jak se zbavit stop po připálení. Utěrky prokouknou a budou zase použitelné, aniž byste se za ně museli stydět.

Zdroje: www.covybrat.cz, howtogetrid-cs.expertexpro.com

Jak vyčistit připálenou utěrku?

Nachystejte si technický benzín, peroxid, papírovou utěrku nebo ubrousky a běžný prášek na praní. Tyto suroviny jsou běžně k dostání v drogeriích a postup není náročný.

Připáleniny na utěrkách nebo spíše ožeh pokapejte technickým benzínem. Přebytečnou tekutiny odsajte ubrousky či papírovou utěrkou a nechte uschnout.

Následně skvrnu pokapejte peroxidem vodíku, který ji vybělí. Bělící efekt bude lepší, pokud vystavíte skvrnu slunci.

Postup můžete opakovat, dokud není hnědá skvrna od plamene pryč.

Vaříte-li na plynu, pak víte, že je ožehnutí utěrky otázkou okamžiku. Zdroj: Shutterstock.com / Kzenon

Se silně spálenými utěrkami už nic nenaděláte

Samozřejmě odstranit lze pouze ožeh, nikoli spálenou textilii. Na silně popálená místa žádný trik neexistuje. Zato by se vám mohl hodit fígl na odstranění zápachu z benzínu. Použití benzínu na skvrny je neobyčejně praktické, ale bohužel benzín může zanechat zápach. Pokud máte takto nepříjemně páchnoucí látku, rozhodně ji nepřidávejte do prádla k ostatnímu prádlu. Zápach by se mohl rozšířit do celé várky praného prádla.

Nedávejte utěrky páchnoucí po benzínu do pračky k jinému prádlu. Zdroj: Profimedia

Zbavte prádlo zápachu po benzínu

Odstraňujete-li například z montérek silný zápach benzínu, pak napřed namočte textilii na několik hodin do studené vody a čas od času jej pořádně promačkejte a promáchejte. Vyždímejte v ruce a dejte samostatně prát do pračky s běžným pracím práškem napřed na 60 °C a následně ještě jednou na 90 °C. Do druhého praní přidejte znovu prášek na praní, a navíc i saponát na mytí nádobí. Prádlo nechte pořádně vymáchat i odstředit. Jestliže chcete, můžete přidat i aviváž, tak jak jste zvyklí. Oblečení nechte uschnout pokud možno na čerstvém vzduchu, tak aby i poslední zbytky zápachu vyvětraly.

Další triky, jak se zbavit zápachu benzínu

Na odstranění zápachu po benzínu se doporučuje mýdlový roztok, pokud odstraňujete nepříjemné benzínové aroma z kůže. Na oblečení je také možné použít ve stejných poměrech prášek na praní, sůl a jedlou sodu. Tato směs je vhodná pro praní v pračce. Pamatujte však, že byste neměli zapáchající oděvy prát s jiným prádlem a důležité je také schnutí na čerstvém vzduchu, nejlépe v průvanu či větru.