Bez kuchyňského prkénka se v domácnosti při vaření nemůžeme obejít, a tak je také potřeba se o něj náležitě postarat. Pokud bychom totiž tuto péči zanedbali, mohli bychom si přivodit opravdu nepříjemné zdravotní problémy. Jak na to snadno, jednoduše a účinně?

Ačkoliv se kuchyňské prkénko stále jmenuje “prkénko”, v mnoha případech již se dřevem nemá nic společného. Máme prkénka plastová a někdy dokonce skleněná, ale i ta klasická se stále ještě v domácnostech najdou. Kromě toho skleněného mají navíc jednu vlastnost společnou. Při špatné péči se mohou proměnit doslova v líheň škodlivých bakterií, které potom třeba s nakrájeným sýrem pozřeme ke svačině. Jak se k tomu postaví naše tělo už je pak jen na něm samotném.

Čistota je zásadní

Určitě tak bude lepší snažit se možným zdravotním problémům předcházet, jak jen to jde. Udržování čistoty v kuchyni je tím nejmenším, co můžeme pro svoje zdraví udělat. Jak dobře víme, hygiena je minimálně půl zdraví. Zároveň se ale nemusíme strachovat, že by nám péče o prkénka zabrala volné víkendy. Budeme-li vědět jak na ně, práce bude hotová ve chvilce.

Nemusíte se moc namáhat

Rýhy v prkénku, ať už máme klasické dřevěné, nebo plastové, vznikají a nemůžeme se tomu vyhnout. Vyčistit je ale tak dokonale, aby se v nich nedržely choroboplodné zárodky, dá práci. Nebo si můžeme chytře pomoci několika ingrediencemi, které jistě máte doma.

S jedlou sodou zvítězíte

Už jsme se mnohokrát přesvědčili, jak prospěšná je jedlá soda nejen přímo na vaření, respektive pečení, ale také na úklid domácnosti. Pomůže nám i v tomto případě. Smícháme-li navíc jedlou sodu se solí v poměru 1:1, dostaneme doslova geniální čistidlo, o které se určitě nechceme ochudit. Pracuje totiž samo a dokonale. Stačí tuto směs doplnit stejným dílem vody a vznikne jakási kašička, kterou na prkénko rozetřeme. Na chvíli máme volno a můžeme se věnovat jiné práci. Po několika minutách čistidlo z prkénka už jen setřeme a důkladně jej opláchneme. Budeme mít hotovo. Tak jednoduché to bylo.

Citron nebo ocet?

Další možností je využití citronu nebo postačí i citronová šťáva. Tu můžeme buď zkombinovat s již zmiňovanou jedlou sodou, nebo bude stačit šťáva samotná. Stejně jako v předchozím případě naneseme citron na prkénko a necháme jeho kyselinu působit. Stejně jako citron můžeme použít také ocet, výsledek bude stejný. Po pár desítkách sekund si můžeme být jisti, že je možné tuto kuchyňskou pomůcku znovu bezpečně a hygienicky použít. Může být něco snadnějšího?

Zvolte ten pravý materiál

Jestliže jste odhodláni nebo donuceni pořídit si do kuchyně nové vybavení a prkénka jsou také na nákupním seznamu, máte šanci se rozhodnout, jaký materiál zvolíte. Mějte na paměti, že dřevěná prkénka díky svým vlastnostem snáze uchovávají ostří používaných nožů, ale péče o ně bude o něco složitější vzhledem k tomu, že je nemůžeme mýt v myčce. Plastové desky mají o něco nižší trvanlivost, více ničí nože, ale zase se nemusíme rozmýšlet, zda je přidat k dalšímu nádobí a nechat pracovat přístroj za nás. Kromě toho bývají také cenově dostupnější, takže jejich výměna nebude peněženku tolik bolet. Je jen na každém z vás, jakou variantu zvolí.

