Chytré triky profesionálů, jak dokonale vyčistit radiátory a ušetřit za topení

Jako mytí oken, tak i radiátory byste měli vyčistit alespoň dvakrát za rok. Vyplatí se to nejen pro estetiku, jelikož se na ně neustále usazuje velké množství prachu, ale také pro ušetření energie.

Stalo se vám už někdy, že jste pustili radiátor a cítili jste nepříjemný zápach? Důvodem může být právě nastřádaný prach od jara až do podzimu, který obsahuje velké množství organického materiálu jako kůže, vlasy, vlákna z oblečení a mrtvý hmyz. Vše se během měsíců rozloží a při zatopení ho teplý vzduch roznese po celé místnosti. Je to častá příčina dýchacích potíží, zhoršení alergií a astmatu, a proto byste to neměli nechávat jen tak.

Běžné pomůcky z domácnosti

Na vyčištění vám postačí pouze věci, které máte běžně doma. Zejména se bude jednat o vysavač, kýbl, prachovku, hadr, ručník, čistící přípravek nebo mýdlo, ochranné rukavice, kartáč a tyč, popřípadě šatní ramínko. Pokud nemáte dostatečně výkonný vysavač, je možné použít i fén. V tomto případě dáte pod radiátor vlhký ručník, aby se prach na něj snadno přilepil. Fénem, nastaveným na nejvyšší výkon, miřte na radiátor ze shora dolů. Tak se zbavíte zbylého prachu, který vysavač nevysál.

Prachovka je skvělým pomocníkem na úzká místa. Zdroj: Autor: stolekg / Shuttershock

Jak na článkový radiátor?

Článkový neboli žebrový radiátor je na čištění snazší než plochý. Nejdříve se ujistěte, že topení máte vypnuté. Nasaďte si rukavice a vysavačem očistěte od prachu a pavučin radiátor. Pro lepší přístup mezi žebra použijte úzký nástavec. Pokud se i tak na některá místa nedostanete, použijte poté prachovku. Následně namočte hadr do vody se saponátem a omyjte celé topení. Jestliže se nedostanete rukou mezi žebra, omotejte hadrem úzkou tyč, která vám s tím pomůže. Na zašlou špínu či fleky si můžete vzít i kartáč, ale dejte pozor, abyste radiátor nepoškrábali. Nakonec stačí vyluxovat místo pod radiátorem, kam prach mohl během čištění popadat.

S plochým radiátorem si rovněž poradíte!

Plochý neboli deskový radiátor je horší v tom, že se k některým místům bude obtížné dostat. Za prvé sundejte boční kryty a horní mřížku. Opět celý radiátor pomocí luxu vyčistěte. Na otírání je dobré použít hadřík z mikrovlákna, na který dejte čistící prostředek. Vyčištěné topení zpět zakryjte a vysajte místo pod ním.

Sundavání a nandavání bočních krytů s mřížkou provádějte opatrně, abyste je nijak nepoškodili. Zdroj: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock.com

Vyčistěte rovněž otopná tělesa

Teplo získáváte také z otopných těles, která se nacházejí v koupelně, a proto je dobré na ně nezapomínat při čištění. Jelikož jsou tato tělesa umístěna ve vlhkém prostředí, je zde větší riziko množení bakterií. Tudíž pečlivost čištění nepodceňujte! Postup je stejný jako u radiátorů, jen namísto rozpouštědel a abrazivních prostředků použijte přípravek na čištění nerezu. Úzká místa můžete vyčistit i pomocí starého zubního kartáčku.

Zdroje: jakcistit.cz, cistapohoda.cz, westwing.cz