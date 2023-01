V radiátorech je spousta prachu: Jak ho jednoduše vyčistit? Musíte sundat mřížku

Už jste někdy zkoušeli vyčistit radiátor i uvnitř pod mřížkou? Kdo by to byl řekl, že bočnice i mřížka jdou docela jednoduše posunout a odstranit i bez nářadí nebo profesionální pomoci. Podívejte se, co skrývají útroby vašeho topení a pořádně je vyčistěte.

Vyčistěte radiátor, není to těžké

Už jste někdy čistili radiátor? Topné těleso nejčastěji otíráme jen ze stran a trošku z vrchu, kde bývá nejčastěji mřížka, ale málokdo se odváží opřít se do toho a pořádně pročistit středovou část, která je především lapačem prachu. Jak na to? Není to tak těžké, jak se může na první pohled zdát.

Nejsou všechny radiátory stejné. Do útrob některých se dostanete snadno, jiné jsou z vrchu chráněné mřížkou, kterou byste štětku jen těžko protahovali. Jak se takové topení čistí? Je to až překvapivě jednoduché, i když samozřejmě všechno chce cvik.

K vyčištění radiátoru stačí, když není vyloženě rozpálený. Zdroj: Profimedia

Jak na čištění radiátoru

Podívejte se na toto velmi krátké video, kde uvidíte pod ruce právě někomu, kdo tuhle práci nedělá prvně. Je to docela jednoduché, ale nezapomeňte mít vypnuté topení, nebo alespoň stažené vytápění na minimum.

I když je možné bočnici vysunout mírně nahoru i pomocí rukou, mírným poklepáním na spodní hranu vám pomůže i normální nebo gumové kladívko. Pak přijde čas na posunutí mřížky směrem k odstraněné bočnici, ale jen o malý kousek. Horní mřížku nelze celou odsunou právě díky plastovým háčkům, snad jen v případě, že jde o velmi malé zařízení mohou háčky chybět.

Po odstranění i horní mřížky však budete postaveni před problém, kudy a jak do radiátoru, respektive jak jej vyčistit. Ať už půjde o úklid na sucho nebo s pomocí různých tekutých čističů, vezměte si rukavice.

Opačným postupem pak uvedete radiátor do původní podoby.

Zanesené radiátory sálají méně tepla. Zdroj: Profimedia

Čištění topení na sucho i mokro

Rozhodněte se sami, zda chcete používat také vodu nebo čistící tekutiny, obyčejně je radiátor uvnitř jen silně zaprášený, ale to samozřejmě záleží i na jeho umístění v době.

Obyčejně je dostatečná dlouhá štětka, jejíž štětiny se jednoduše ohnou při protažení otvory v topném tělese a vyčistí tak pohodlně všechny rohy. Než se na takovou práci vrhnete, dejte si dospod tác, noviny nebo starý hadr, který zachytí případný prach padající dolů. Můžete se také vyzbrojit vysavačem a odsávat padající prach přímo z topení.

Parní čistič můžete použít i na radiátor. Zdroj: profimedia.cz

V kuchyni bývá vše podstatně mastnější než jinde v bytě. Zde možná budete muset použít i sprej nebo jiný přípravek na odmaštění. Obyčejně je dostatečně dobý ocet či saponát, velmi účinné jsou také spreje se čpavkem. Máteli parní čistič s třiskou, pak jej můžete použít i v tomto případě.