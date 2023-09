Plastové rámy oken jsou moderní, praktické a také úsporné. Nebudeme si ale zastírat, že mají také svoje jisté nároky na péči, které bychom měli znát už před jejich pořízením. Jedním z nich je trochu jemnosti při čištění. Jak na to, abychom si plastové rámy nezničili při prvním mytí?

Plast je vynikající materiál na okenní rámy, ale má také svoje omezení, které musíme ctít. Jinak brzy spláčene nad výdělkem a budeme svého rozhodnutí ušetřit pár minut času při jejich údržbě litovat ještě dlouhá léta. Na co si dát pozor?

Jak na mytí plastových oken? Pomůže i video na youtubovém kanálu Okna JIS:

Zdroj: Youtube

Pozor na cokoliv drsného

Tedy za prvé: pamatujme si, že při čištění těchto okenních rámů musíme rychle a navždy zapomenout na cokoliv drsného. Tedy žádná razantnější houbička na nádobí a už vůbec ne jakékoliv čisticí prostředky s abrazivem (tedy cokoliv na způsob “písku na nádobí”, i kdyby byl v jakékoliv moderní podobě). Proč? I drobné škrábance nadělají brzy velkou neplechu. Úplně proto postačí třeba mýdlová voda.

Rámy čistěte pravidleně a včas

První bod bychom si tedy jistě zapamatovali. Dalším pravidlem je: pravidelnost. Pusťte se do mytí okem, i když je to činnost navýsost nepříjemná, ideálně třikrát ročně v pravidelných intervalech a pak vždy, když je to zjevně potřeba.

Jestliže jste tedy stále ještě zastánci velkého předvánočního úklidu, při kterém nesmí chybět mytí oken, můžeme se do dalšího čištění pustit na konci dubna a potom také koncem prázdnin. Alespoň otřít jemným mokrým hadříkem bychom pak plastové rámy měli vždy, když uvidíme usazující se nečistoty.

V blízkosti silnice je to samozřejmě prach, na klidném místě v přírodě například větší množství poletujícího pylu. Vždy je lepší jemně setřít menší vrstvičku nečistot, než se po čase snažit zlikvidovat těžko odstranitelný nános.

close info Shutterstock.com zoom_in Pokojové rostliny zbytečně nepřelévejte. Nesvědčí to jim, ani okenním rámům.

Pozor na plíseň – nepanikařte!

Může se stát, že se na rámu usadí plíseň. Zvlášť v případě, že jste si nevybrali absolutně hladký povrch, je tohle riziko celkem vysoké. Přímo z plastu otřema vznikající plíseň celkem snadno a i v tomto případě platí, že se vyhneme jakémukoliv drsnému povrchu, i když nás to může lákat ke zkrácení času, potřebného k práci. Můžeme také použít některý ze speciálních přípravků, prodávaných pod různými obchodními názvy právě k těmto účelům. Vyhýbáme se přitom těm, které obsahují chlor.

Pečujte o okna snížením vlhkosti v bytě

Jako i všude jinde, i v případě péče o plastová okna je nejdůležitější prevence. Plísně, jak dobře víme, vznikají ve vlhku, a tak se pokusme zajistit, abychom v bytě měli správnou vlhkost, která je ko lem 50 %. I tak se ale na oknech může v zimě srážet voda, proto ji raději pravidelně otíráme.

Vlhkost v bytě můžeme snížit například pořízením kondenzační sušičky místo sušení prádla na sušáku v obytných místnostech, pravidelným používáním (čisté a funkční) digestoře, správným větráním, nepřeléváním pokojovek při zalévání a mnoha dalšími drobnostmi, které je možné snadno změnit, jen je třeba si na ně zvyknout.

close info FotoDuets / Shutterstock.com zoom_in Plíseň bychom z okenního rámu měli opatrně odstranit.

Když je venku "tak akorát"

Nakonec bychom si měli pamatovat, že je dobré vybrat si k mytí oken – a tedy i jejich rámů – správné počasí. Není dobré pouštět se do mytí ani v parném letním odpoledni, kdy sklo stejně nemáme šanci vyčistit tak, aby na něm vinou rychlého schnutí nezůstaly šmouhy, ale ani za třeskutého mrazu, kdy při teplotách pod nulou neúčinkuje většina speciálních přípravků k péči o okna určených.

Tak tedy v létě i v zimě s rozumem, jemně a pokud možno bez silné chemie. Pak budou i plastové okenní rámy dlouho a dlouho jako nové. A nemusíte se obávat typického žloutnutí plastu. To se týkalo jen těch dříve vyráběných, dnes jsou do tohoto materiálu přidávány speciální substance, které takové degradaci účinně předcházejí.

Zdroje: www.cleanipedia.com, greenmatch.co.uk, www.skladova-okna.cz