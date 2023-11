Čištění spotřebičů od vodního kamene je nutností. Prodloužíte tím jejich trvanlivost a funkčnost.

Vodní kámen je jako prach. Když mu dáte příležitost, usadí se všude a hned dělá neplechu. Ucpává nebo ničí spotřebiče a pokud ho včas neodstraníte, pak můžete spoustu svých domácích pomocníků vyhodit… Podle odborníků se nejvíce vodního kamene nachází v tvrdé vodě, kde vzniká rozpuštěním vápenaté a hořečné soli. Pokud nevíte, jakou tvrdost vody máte doma, můžete si udělat jednoduchý test: Zkuste napěnit mýdlo. Zatímco v tvrdé vodě se mýdlových bublin nedočkáte, v měkké jich budete mít habaděj. Pokud chcete mít jistotu, můžete si koupit testovací pásky na tvrdost vody, kde se vám výsledek objeví podle barevné stupnice.

Na videu autora HowToDoYourself najdete postup jak správně vyčistit rychlovarnou konvici. Více na kanále YouTube.

Vodní kámen způsobují minerály

Jak jsme už naznačili, obsah vodního kamene je daný tvrdostí vody. Navenek se projevuje bílými nánosy, například kolem vodovodního kohoutku . Najdete ho ale i ve spotřebičích, kde se objevuje v podobě nevzhledných bílých nebo červených skvrnek. Bohužel tyto „bílé mapy“ často přitahují bakterie a mikroorganismy, které navíc mohou ohrozit i vaše zdraví. Co s tím?

Řešení: Octová voda

Nánosy vodního kamene na vodovodních bateriích či spotřebičích nejlépe odstraníte pomocí vody a octa. Tato „přírodní dezinfekce“ dobře zabírá například na čištění rychlovarné konvice. Zkuste to a uvidíte! Jak na to: Do konvice nalijte 2 dcl octa a zbytek dolijte vodou. Výsledný roztok nechte přejít varem. V lepším případě by se měl nános postupně uvolnit. Pokud se tak neděje, přilijte trochu více octa a zbytek vodního kamene se „pustí“. Očištěnou konvici pořádně vypláchněte vodou. Bude jako nová!

close info Profimedia zoom_in Octová voda bezpečně vyčistí vodní kámen.

Náš tip:

Nemáte po ruce ocet? K vyčištění zaneseného místa vodovodním kamenem můžete použít i kyselinu citronovou. Aby její účinek byl co nejlepší, nechte ji působit několik hodin, ideálně přes noc!

