Jak vyčistit sedačku za 30 Kč a 30 minut: Geniální postup krok za krokem

Čištění sedačky nepatří k běžnému úklidu domácnosti, ale je jasné, že čas od času je nutné vzít si do parády i polštáře a čalounění sedací soupravy. Víte, jak na to? Máte jasno v tom, čím začít a jaké prostředky použít? Nebojte, není to nic složitého a za chvilku budete mít hotovo.

Zdroje: komparito.cz, www.thespruce.com

Jak na čištění sedačky?

Víte, čím vyčistit sedačku? Podívejte se třeba na toto krátké video. Ono na tom totiž nic není. Ať už máte speciální přípravek nebo ne, nejlepším pomocníkem je vysavač:

Nejlepší pomocník je vysavač

Záleží jen na tom, z jakého materiálu jsou potahy sedačky a čím je ušpiněná. V každém případě je vždy vhodné začít použitím vysavače. Pokud máte odnímatelné polštáře, pak se můžete dobře dostat i do prostoru za a mezi ně.

Vysavač si nastavte na nižší výkon, abyste stále nervali hubici od potahů, a zbavte sedačku všech usazených drobečků, chlupů, vlasů či zapadaných drobností. Dejte pozor na knoflíky. Pokud má čalounění knoflíky, které se ztratily, nejčastěji je najdete právě mezi polštáři či pod sedačkou.

Jestliže máte možnost zapůjčení parního čističe, určitě jej vyzkoušejte, anebo si nechejte sedačku vyčistit. S každým pomocníkem se totiž musí umět zacházet a rozhodně to platí i v případě parních vysavačů a šampónovačů.

Koberce, matrace, ale i sedačky můžete čistit na sucho jedlou sodou, ale musíte vzít na pomoc i vysavač. Zdroj: profimedia.cz

Vyperte potahy polštářů i sedačky

Pokud jsou potahy stahovatelné a pratelné, vždy se informujte o tom, jak výrobce doporučuje materiály prát či jinak čistit. Obyčejně je nutné prát potahy na nízkou teplotu a program na delikátní prádlo.

Pokud máte za to, že jsou potahy v katastrofálním stavu a ani po vyprání nejsou pěkné, zkuste zjistit, zda výrobce nenabízí náhradní potahy právě pro váš model sedačky. Připlatíte si, ale pořád je to levnější než nová sedací souprava.

Naštěstí moderní materiály jsou často na opravdu vysoké úrovni, a proto z nich jdou dobře odstranit zbytky jídla, ale také jiné flíčky i případné čmárance fixami či propiskami. Často je to možné i bez použití speciálních čistících prostředků. Nepatrně namočená houbička nebo hadřík z mikrovlákna jsou obyčejně dostatečně účinnými prostředky.

Přehoz ledacos vyřeší, ale i přesto je vhodné sedačku vyčistit alespoň dvakrát do roka. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Čisticí prostředky na sedačky

Výborné bývají obyčejné čisticí prostředky s glycerinem. Na mokré čištění čalounění se používá také ředěný ocet, prostředek na nádobí či jádrové mýdlo. Fixy a propisky bývá možné odstranit pomocí alkoholu a následně běžným prostředkem na potahy. Dejte si pozor na použití pracího prášku či bělidel, které mohou látku zesvětlit. Volte vždy spíše jemnější prostředky, i za cenu toho, že budete muset vyčištění zopakovat.

Jemné semiše jsou skvělé na omak, ale buďte velmi opatrní při čištění. Zdroj: Shutterstock.com / Photographee.eu

Čisticí přípravky jsou často více či méně pěnivé šampony určené na čalounění či koberce. Pamatujte, že pokud je skvrna starší, určitě jí neublíží, když místo mírně namočíte a necháte přípravek působit. Potahy zbytečně nedřete, aby nedošlo k poškození struktury nebo barvy textilu.

Trik s jedlou sodou

Pokud se vám zdá, že čalounění mírně zapáchá, můžete jej zbavit nepříjemného odéru pomocí jedlé sody. Stejným způsobem se používá i na matrace na postelích. Jedlou sodu, případně kypřicí prášek rozsypejte po čalounění a vetřete suchý prášek mírně do polštářů rukou. Nechejte asi čtvrt hodiny působit a vysaje pečlivě vysavačem.

Světlá sedačka vám nic nedaruje. Čistit byste ji měli pravidelně a hned po potřísnění. Zdroj: Shutterstock.com / LightField Studios

Kožené sedačky vyžadují zvláštní zacházení

Zcela samostatnou kapitolou je pak čištění eko kůže a dalších kožených povrchů, ať už jsou broušené nebo hladké. Na kůži používejte jen specializovaní přípravky. Na čištění se používá speciální guma, na broušenou kůži brusný polštářek. Čisticí prostředky jsou nejčastěji určeny na suché čištění. Jestliže však použijete nějakou tekutinu, rozhodně nevysušujte nikdy pohovku fénem nebo jiným zdrojem horkého vzduchu. Kůži byste mohli nevratně poškodit.