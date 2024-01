Jak vyčistit sedačku bez použití chemie? Vyzkoušejte domácí triky našich babiček, které nikdy nezklamou!

Trápí vás špinavá sedačka? Pokud ji chcete mít zase brzy krásně čistou a voňavou, nemusíte hned volat odbornou firmu, která vám s touto lapálií pomůže. Velice snadno si totiž jistě poradíte sami. Stačí si vzít k srdci osvědčené a léty prověřené rady a tipy našich babiček, které to zvládly i bez chemických čistících prostředků.

Jak jednoduše vyčistit koberec nebo sedačku se podívejte na tomto YouTube videu na kanále Greenwayshop:

Zdroj: Youtube

Zbavte se prachu

Než se pustíte do čištění zašpiněných míst, měli byste sedačku vždy důkladně vyluxovat a zbavit jí tak všech nečistot a prachu.

Trik s pokličkou

Na špinavou sedačku si stačí místo drahých chemických prostředků připravit jen poklici na hrnce, horkou vodu, mýdlo a utěrku. Ve chvíli, kdy chcete odstranit skvrny, pokud to jde, pusťte se do jejich čištění co nejdříve. Práce bude mnohem jednodušší, než když ji budete odkládat. Nalijte do hrnce horkou vodu a nechte v ní rozpustit trochu nastrouhaného mýdla.

close info Lesterman zoom_in Na špinavou sedačku si stačí místo drahých chemických prostředků připravit jen poklici na hrnce, horkou vodu, mýdlo a utěrku.

Obalte pokličku

Následně si na rovné ploše rozložte čistící hadřík, nejlépe z mikrovlákna, položte na něj poklici a zabalte ji tak, že zavážete všechny rohy tkaniny k rukojeti.

Technika čištění

Takto připravenou pokličku ponořte do teplé mýdlové vody, nechte okapat a poté přiložte na zašpiněné místo na sedačce. Pak nechte působit, dokud roztok zcela nevyschne a po špíně nebude žádná stopa.

Jedlá soda

Velice užitečným pomocníkem vám bude i jedlá soda, která dokáže skvrny na sedačce také účinně zneškodnit. Posypte bílým práškem inkriminovaná místa a kartáčem s jemnými štětinami jej do látky zapracujte. Nechte působit 20 až 30 minut, a nakonec sodu pečlivě vysajte. Sedačka bude nejen čistá, ale zbavíte ji i případných zápachů.

close info HalynaRom zoom_in Na skvrny na sedačce vám zabere i soda a ocet.

Bílý vinný ocet

Odstraňovač skvrn na sedačku si můžete velice jednoduše vyrobit i z bílého vinného octa. Stačí jej smíchat v poměru 1:1 se studenou vodou a aplikovat na skvrny pomocí rozprašovače. Následně špínu odsávejte čistým suchým hadříkem. Proces opakujte, dokud nečistoty zcela nezmizí. Nakonec místa dočistěte čistým vlhkým hadříkem vysušte fénem.

Zdroje: www.adbz.cz, www.living.iprima.cz, www.bydlimeutulne.cz