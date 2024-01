Je pěkné sledovat, jak se v troubě peče sladký či slaný pokrm, jehož vůně se line po celé kuchyni. Abyste však poznali, že už je jídlo upečené, musíte mít na něj dobrý výhled. Vyčistěte skleněná dvířka trouby od připečené mastnoty snadno a rychle! Po ruce stačí mít pouze obyčejné suroviny z kuchyně.

Stejně jako vaření na sporáku, tak i pečení v troubě bývá na denním pořádku. Jak to ale máte s jejím čištěním? Pokud po každém pečení neotřete dvířka alespoň navlhčeným hadříkem, začnou se na nich hromadit a usazovat mastnoty s nečistotami, ze kterých mají mnohé hospodyňky hrůzu. Buďte ale bez obav, i takovéto nečistoty lze bez jakéhokoliv drhnutí hladce odstranit. Vyzkoušejte geniální trik britské hospodyňky Nicole Paige Lilly, který uveřejnila na TikToku!

Jak jednoduše a bez námahy vyčistit vnitřní sklo trouby můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu uklízíme s Naty:

Zdroj: Youtube

Čištění skleněných dvířek

Sklo z dvířek od trouby se do myčky na nádobí sice nevejde, ale přesto je může vyčistit obyčejná tableta, kterou do myčky dáváte. Nejdříve je však zapotřebí skleněná dvířka z trouby vyndat. Stačí, když zatlačíte horní strany dovnitř a celou vrchní část vytáhnete. Poté budete moct vyndat i samotné sklo.

Čištění trouby nemusí být žádný složitý oříšek. Stačí znát tyto jednoduché triky!

Tableta nejen na nádobí

K vyčištění budete potřebovat jak tabletu do myčky, tak houbičku na nádobí, do které vystřihněte otvor o velikosti tabletky. Tu nejdříve dejte na chvíli namočit a potom ji umístěte do připravené houbičky. Následně už jen stačí houbičkou přejíždět po skle, dokud špína zcela nezmizí. Nakonec sklo opláchněte vodou a otřete utěrkou do sucha.

Pasta z jedlé sody

Mimo tablety do myčky můžete použít na čištění skleněných dvířek také domácí suroviny, které působí stejně dobře jako chemické prostředky. Velmi účinná je jedlá soda, kterou stačí smíchat s několika lžícemi vody tak, aby vznikla hladká pasta. Tu poté naneste na sklo a nechte působit asi 10 minut. Následně odstraňte vlhkým hadříkem pastu spolu s uvolněnými nečistotami.

Jedlá soda, ocet i citronová šťáva vám usnadní práci s čištěním mastného skla trouby.

Vyčištění kypřícím práškem

Jako další čisticí prostředek funguje rovněž pasta vytvořená z jednoho pytlíčku prášku do pečiva. Ten stačí důkladně rozmíchat v litru teplé vody a rozetřít na dvířka trouby. Po půl hodině působení sklo umyjte vodou a vyleštěte mikrovláknovým hadříkem. Uvidíte, že se bude jenom lesknout!

Na připečenou mastnotu octem

S připečenou špínou si poradí také ocet nebo čerstvě vymačkaná citronová šťáva. Vodu v poměru 2:1 smíchejte s octem či citronovou šťávou a vzniklým roztokem potřete znečištěná dvířka. Stejně jako u jedlé sody, tak i v tomto případě nechte působit 10 minut než celé sklo opláchnete a vyleštíte. S použitím těchto geniálních triků nebylo čištění mastných dvířek trouby nikdy jednodušší!

