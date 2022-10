Jak vyčistit vnitřní sklo trouby: Stačí znát jeden úplně jednoduchý fígl

Co si budeme povídat, vnitřní sklo trouby je jedním z míst, které často necháme dojít až do extrémů, protože máme dojem, že jeho vyčištění bude nadlidský úkol. Nemusí to ale tak být, stačí znát starý osvědčený trik a za pár chvil se bude vaše sklo od trouby lesknout.

Pokud hodně používáte troubu, jistě se někdy stalo i vám, že jste měli její vnitřní sklo špinavé a mastné od toho, jak pokrmy v ní prskají a vyluzují nejrůznější pachy. No a jestli jste jeho čištění odkládali až do dne, kdy už jste neviděli, co pečete, pak vás asi čekal šok. Špína, mastnota a připečeniny nejdou dolů jen tak!

Na to, jak snadno vyčistit troubu i vnitřní sklo v ní, se podívejte ve videu:

Je to jednoduchý trik, jak si se špínou a mastnotou na vnitřním skle trouby poradit raz dva.

I trouba, v níž je špína zažraná, se dá vyčistit Zdroj: Kat72 / Shutterstock.com

Nahřejte troubu, vystříkejte ji čističem a vystelte potravinovou fólií

Nahřejte troubu, nastříkejta do ní čistič na trouby a grily. Na dno rozprostřete potravinovou fólii. Každá trouba má odnímatelné vnitřní sklo u dvířek, čímž můžete krásně umýt i sklo zevnitř. Vyndáte, nastříkáte leštič skla z obou stran a vyleštíte. Sklo pak zase zpátky vrátíte.

Z trouby odstraníme potravinovou fólii a důkladně omyjeme všechny stěny, nebojte, půjde to snadno. Tento trik si poradí i s vyteklými lasagněmi či sýrem z pizzy. Pokud bude trouba opravdu hodně špinavá, postup dvakrát zopakujte.

Jedlá soda a ocet jsou skvělí pomocníci Zdroj: shutterstock.com

Využít můžete i jedlou sodu, ocet a prášek do pečiva

Nechcete používat chemické čističe z drogerie? Pak pro vás máme babskou radu, jak zbavit vaši troubu špíny a mastnoty. Stačí využít síly jedlé sody, octa nebo prášku do pečiva. Půl hrnu sody smíchejte s půl hrnkem teplé vody, aby vznikla pasta. Troubu si předehřejte na 150 stupňů a vymažte ji pastou. Samozřejmě vynechte ventilátor a topná tělesa. Ideální je použít starý kartáček na zuby. Pastu nechte působit přes noc.

Do rozprašovače dejte ocet a vnitřek trouby vystříkejte. Směs začne pěnit. Pěnu musíte setřít vlhkým hadříkem či houbičkou. Nebojte se přitlačit.

Zdroj: www.datart.cz, www.dama.cz