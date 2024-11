Dvířka od trouby se během provozu stanou terčem špíny a mastnoty. Jak je můžete jednoduše vyčistit?

Pečení je poměrně adrenalinová záležitost. Ať už dáte do trouby cokoliv, obsah pekáče nikdy nezůstane v klidu. Stačí, abyste ho chvíli vystavili žáru a hned začne prskat, syčet, měnit barvu, uvolňovat náplň nebo dokonce se i připalovat.

Všechny tyto reakce na teplo mají ale ještě jeden důsledek – znečištěné dveře od trouby! Výrobce tohoto spotřebiče radí sklo čistit po každém pečení, ale ruku na srdce, kdo z nás to dělá? Proto je pak čištění zanesených dvířek od trouby po čase namáhavější a zdlouhavější. Nicméně my známe fígl, kterým si to můžete usnadnit…

Autor videa, Home Handy Hints vám ukáže, jak vyčistit dvířka u trouby efektivně. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Vnější čištění skla

Připravte si láhev s rozprašovačem (koupíte ji třeba v domácích potřebách), bílý ocet, saponát na nádobí, papírovou kuchyňkou utěrku, čisticí hadřík, drátěný věšák a gumičku. Máte? Pak už se můžete pustit do díla.

Vezměte si rozprašovač a naplňte ho stejným dílem bílého octa a jaru. Obsah jemně protřepejte a aplikujte na vnější stranu skla. Nakonec čisticí prostředek setřete papírovou kuchyňskou utěrkou. Hotovo!

close info Profimedia zoom_in Nejdříve umyjte vnější skla a poté se pusťte do čištění prostoru mezi nimi.

Nános špíny

Stejný postup zopakujte i na vnitřní straně dvířek trouby. Tato část bývá více znečištěná, protože je v úzkém kontaktu s pečícím se jídlem. Počítejte s tím, že první čištění nestačí a budete ho muset zopakovat.

Nicméně, aby účinnost tohoto úklidu byla co nejlepší, nastříkejte přípravek na sklo, rozetřete ho vlhkým hadříkem (aby se trochu napěnil) a nechte chvíli působit. Nakonec špínu setřete. Je možné, že první dávka čistoty nebude mít ten správný efekt a tak celou anabázi několikrát zopakujte.

Trik s ramínkem

Jakmile máte vnější a vnitřní stranu dvířek čistou, je potřeba řešit vnitřní prostor mezi dvěma skly. Jak na to: Rozsviťte troubu. Odstraňte spodní šuplík pod spotřebičem a pořádně ho vysajte, protože v tomto prostoru se nejvíce zachytává prach.

Pak obalte drátěné ramínko kuchyňskými papírovými utěrkami a zafixujte gumičkou. Nakonec na tento čisticí nástroj aplikujte směs octa a prostředku na nádobí, který jste si připravili v rozprašovači.

Čištění bez námahy

Obalené ramínko prostrčte spodní částí dvířek, která je volně přístupná. Třete ramínkem o sklo a buďte trpěliví. Špína se rozpouští pomalu, ale jistě. Za chvíli budete mít svůj čisticí nástroj plný hnědého nánosu. Pokračujte v čištění tak dlouho, dokud se špína nerozpustí a sklo nebude čisté a lesklé.

Pozor na typ trouby

Volný otvor ve spodní části dvířek bývá jen u nových typů spotřebičů. Proto pokud máte doma starší troubu, budete muset postupovat klasicky – rozšroubováním a rozebráním dvířek. Ale naštěstí čištění je záležitostí jednou za čas, proto se to dá přežít.

Zdroje: www.haier-europe.com, www.housework.com