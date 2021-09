Jak vyčistit sklokeramickou desku u sporáku? Nejlepší je prášek do pečiva a ocet

Sklokeramické varné desky nejenže dodávají kuchyním modernější a elegantnější nádech, jsou také snadněji udržovatelné a šetří elektrickou energii. Jak je ale správně čistit? Komerční přípravky plné chemie můžete snadno vyměnit za ekologičtější a levné prostředky. Jak to udělat, aby vaše sklokeramická deska zářila čistotou?

Sklokeramická deska

Sklokeramická deska obsahuje elektrické topné spirály, které ohřívají varné zóny. Na takovou varnou desku můžete použít nádobí prakticky z jakéhokoli materiálu. Povrch nepopraská ani při velkých teplotních rozdílech. Dnešní sklokeramické desky se většinou ovládají dotykově. Některé moderní výrobky mají i další funkce, jako jsou např. automatický náběh teploty, časovač, bezpečnostní zámek, ukazatel zbytkového tepla apod.

Prášek do pečiva a ocet

Čistící prostředky našich babiček jsou nejen šetrné, ale také levné. Pokud vám dojde váš oblíbený komerční produkt, ani tak nemusíte úklid odkládat. Chemii plnohodnotně nahradíte přípravky, které má většina z nás neustále doma. Jak prášek do pečiva a ocet fungují? Ocet obsahuje kyselinu octovou, ta odmašťuje, má antibakteriální účinky a dezinfikuje. Prášek do pečiva obsahuje jedlou sodu. Ta funguje jako bělidlo, pohlcuje pachy a je abrazivní.

K čisté varné desce vám pomůže prášek do pečiva nebo jedlá soda, ocet i citrusy. Zdroj: profimedia.cz

Jak často čistit sklokeramickou desku

Aby deska vypadala stále jako nová, je dobré ji čistit po každém vaření. Nechte ji částečně vychladnout a pomocí škrabky odstraňte všechny zaschlé a připálené zbytky jídla a tekutin. Pak na ni můžete nalít trochu octu. Nechte ho působit několik minut a poté ho setřete vlhkým hadříkem.

Jak vyčistit zanesenou sklokeramickou desku

K úklidu budete potřebovat lahev s rozprašovačem, ocet, prášek do pečiva, mycí prostředek, utěrku a měkký kartáč nebo speciální škrabku na sklokeramické desky. Nejprve do láhve s rozprašovačem nalijte ocet a nastříkejte ho po celé ploše desky. Pak na ni rovnoměrně nasypejte prášek do pečiva. Prášek začne reagovat s octem a bude šumět. Tato chemická reakce napomáhá uvolňovat špínu a mastnotu. Nechte směs působit cca 10 minut. Mezitím namočte utěrku nebo hadřík do horké vody, v níž jste rozmíchali pár kapek prostředku na nádobí. Vyždímejte ho a položte na desku. Nechte působit dalších 15 minut.

Utěrku odstraňte a desku zkuste vyčistit jemným kartáčem nebo speciální škrabkou na sklokeramické desky. Zdroj: Profimedia.cz

Mechanické dočistění

Ručník odstraňte a desku dočistěte jemným kartáčem nebo speciální škrabkou. Buďte však opatrní, abyste na povrch příliš netlačili a nepoškrábali ho. Špína by měla jít dobře dolů. Jakmile desku vyčistíte, utřete ji dosucha a vyleštěte.

