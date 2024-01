Sklokeramická deska si našla cestu do mnoha domácností. Je krásná i funkční, ale když se na ní jídlo připálí, může vás potrápit. Čím čistit, abyste sklokeramiku nepoškodili? Triků a fíglů je hned několik!

Sklokeramická deska je elegantní a dobře udržovatelná

Čištění sklokeramické desky není nijak náročné, ale můžete si jej zkomplikovat připáleninami, poškrábáním či naštípnutím desky. Na pomoc s úklidem i údržbou můžete povolat hned několik v domácnostech běžných prostředků, různé druhy utěrek, ale také mnohé další jednoduché pomůcky. Najde se však i příležitost pro náročnější vybavení, které vyloženě láká k vyzkoušení. O čem je řeč?

Podívejte na příspěvek z YouTube kanálu Dremel Česká republika. Jednoduchá mašinka a pár obyčejných surovin vám nablýskají nejen sklokeramickou desku, ale snadno i celou kuchyni a koupelnu.

Jak se starat o sklokeramickou desku?

Se sklokeramickou deskou nemusíte zacházet v rukavičkách, ale jistě ji nechcete poškrábat či jinak poškodit. Proto se doporučuje pravidelná údržba či používání správného nádobí a prostředků na čištění.

Nad sporákem také raději neuchovávejte nic těžkého, co by vám mohlo nedopatřením na desku spadnout. Při používání desky se vyvarujte i příliš velkým změnám teploty, což se může přihodit, pokud byste chtěli ohřívat zmrzlou nádobu. Zní to možná zvláštně, ale stává se to.

Nečekejte, až se jídlo připeče opětovným zahříváním a odstraňte nečistoty hned, jak je to možné. Před čištěním se ujistěte, že je deska již chladná. Při doteku horké desky se mokrá houbička nebo hadřík okamžitě zahřejí a pára vám popálí prsty.

Při čištění se snažte nezasahovat do potištěných částí desky. Písmenka nebo značky se mohou čištěním podřít, a později se začnou loupat. Sklokeramické desky lze poškrábat. Vyhněte se rozhodně tekutému písku i drátěnkám. Pokud se rozhodnete pro nějaký ostrý nástroj, pak mnohem vhodnější je použití žiletky naplocho nebo škrabky na námrazu. Prodávají se i speciální škrabky přímo na sporáky.

close info Oleksandr Pirko zoom_in Škrabka je ideálním nástrojem k čištění sklokeramické varné desky. Břit v každém případě používejte jen naplocho!

Vyčistěte sklokeramiku za chviličku a bez práce!

Se špínou a připáleným jídlem si poradí i docela obyčejná soda nebo kypřicí prášek smísený s vodou. Vzniklou pastou potřete připáleninu, nechte chvilku působit a setřete houbičkou nebo hadrem.

Pokud se vám zdá skvrna skutečně velmi odolná, můžete využít silné reakce sody s octem. Posypte skvrnu sodou či práškem do pečení a zakápněte octem. Dojde k šumivé reakci, která pomůže nečistoty uvolnit a pak setřít.

Podobně funguje také citron, sůl nebo peroxid vodíku. Když není po ruce soda, určitě to půjde i s těmito pomocníky, které mívá doma každý.

Na desce se mohou objevit stopy po zaschlém čistícím přípravku nebo duhové šmouhy. Ty můžete setřít za pomoci trošky octa nebo alkoholu na čistém hadříku. Někdy docela postačí utěrka z mikrovlákna určená k mytí skla. Tato takzvaná švédská utěrka se používá bez čistících prostředků a jen mírně navlhčená nebo suchá. Pak funguje nejlépe.

