Jak vyčistit skvrny na matraci? Ještě lepší než jedlá soda je vodka

Nějakým záhadným způsobem se objevily na matraci skvrny. Vylitý čaj, víno, káva nebo čokoláda... Nejste z toho úplně nadšení. Co s tím?

V posteli se má spát, ale znáte to. Zalezete si tam s čajem po deštivém výletu, dokonce si k tomu čaji přinesete i čokoládové sušenky! A to si myslím, že jsem přednesla velice shovívavý příklad. Samozřejmě se mohou v noci stát i určité nehody, nejen u dětí. A co pak s nepěknými fleky udělat? Pár tipů bychom pro vás měli!

Je snídaně v posteli romantická, anebo nechutná? Zdroj: Anel Alijagic / Shutterstock

Fleky na matraci vznikají i bez vašeho vědomí. V noci se potíte, padají vám vlasy, odpadávají miniaturní šupinky kůže... Ale abychom se nebavili jen o tělesných nečistotách. V matraci se zachycují částice prachu, pylu a hojně se v ní zdržují roztoči. K tomu si na noc namažete nohy krémem a rozškrábete třeba pupínek od komára. Tohle všechno prostupuje prostěradlem a ukládá se v matraci. Někdy to je vidět, někdy méně, někdy vůbec. Může vás uklidnit fakt, že to nikdo nemá jinak. Vy, já, ani „Madonna v posteli“. Jediný rozdíl najdete v tom, že Madonna si jisto jistě matrace nečistí sama.

Jak znečištění předcházet

Vychytávkou posledních let (spíše desetiletí), je chránič matrace. Rozhodně je výhodnější prát pouze tento chránič, než celý povlak na matraci. Jelikož chránič pojme většinu nečistot, matraci se výrazně zvýší životnost.

Čištění matrací výrazně usnadní matracový chránič. Zdroj: Isaeva Studio / Shutterstock.com

Zapáchá vám matrace potem?

Na tento nepříjemný odér vám skvěle poslouží jedlá soda. Posypte jí matraci, použít můžete sítko, lépe se vám bude soda aplikovat, a kartáčkem vpravte do matrace. Tento zázračný prášek nechte minimálně půl hodinky působit, a poté luxem vysajte po kouskách celou matraci (když už ho máte v ruce).

Je možné, že na matraci máte i skvrny od krve. Zdroj: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Skvrny od moči

I to se může stát. V noci k vám přicestuje vaše ratolest a plenka se přestěhuje pouze na jednu půlku zadečku věčným otáčením spícího andílka kolem své osy. Nebo poprvé v životě dovolíte, aby váš pejsek mohl beztrestně vyskočit do postele, až si z radosti učůrne. Může jednoduše nastat plno zajímavých situací, po kterých je nutno matraci očistit.

První věc, kterou byste měli okamžitě udělat, je, vzít papírové utěrky a pořádně se snažit moč utěrkami vysát. Pak zasáhnutá místa jemně otřete navlhčeným hadrem. Žluté pozůstatky stále s největší pravděpodobností zůstanou. Na tyto mapy zkuste citronovou šťávu nebo vodku. Oba produkty stačí nakapat na skvrnky a nechat působit zhruba 20 minut, poté vykartáčujte. Nakonec použijte dezinfekci a nechte matraci zcela vyschnout.

Dalším způsobem, jak lze moč odstranit, je použití směsi, kterou si snadno připravíte doma. Smíchejte 240 ml 3% peroxidu vodíku se 45 g jedlé sody a nakonec kápněte kapičku tekutého mýdla. Tuto směs si nachystejte do nádoby s rozprašovačem, aby se vám čistidlo lépe nanášelo. Během pár minut by mělo být po skvrně. Zaschlý zbytek směsi vysajte luxem.

Matraci posypeme jedlou sodou a asi po hodině důkladně vykartáčujeme. Zdroj: FotoDuets / Shutterstock.com

Krev na matraci

Rozdrápete si ve spánku svědivý pupínek, aniž byste to tušili. Jakmile zjistíte, že se vám něco podobného stalo, jednejte co nejdříve, jinak se krev bude zažírat do látky víc a víc. Možná jste už slyšeli, že se na krev nepoužívá teplá voda – potvrzuji, VŽDY pracujte s vodou STUDENOU.

K odstranění těchto flíčků se připravuje pasta z jedlé sody a vody. Tu si nachystejte, naneste na skvrny a klidně jděte do práce. Zbytky zaschlé pasty večer vyluxujte.

Matraci byste měli vysávat při každé výměně ložního prádla. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Vodka a alkohol?

Vodka a ostatní silnější alkohol vám poslouží jako dezinfekční přípravek, pokud zrovna v domácnosti nemůžete žádný jiný najít. Alkohol nanášejte pomocí vatového tamponku.

Alkohol vám také vyčistí skvrnky od fixy, červeného vína nebo mastnoty.

