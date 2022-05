Jak vyčistit skvrny ze zdi? Pomůže chleba, ocet i pěna na holení

Ať už máte stěny bílé nebo barevné, jejich čistění může být problém. Investovali jste do barvy, která je odolná proti otěru? Umíte vyčistit skvrny na zdech? Inspirujte se radami ostřílených hospodyněk. Na bílé i barevné stěny platí řada přípravků, které už máte doma.

Čištění bílých i barevných zdí

I když se stále drží představa, že bílé stěny je těžší vyčistit, mnozí by s tím nesouhlasili. Zatímco bílou stěnu můžete poměrně dobře i intenzivně umýt, a když už nic nezabírá, pak i částečně přetřít, s barevnými stěnami to bývá komplikovanější. Pokud příliš přitvrdíte, prodřete i barevný nátěr a místo bude mít světlejší odstín. Jestliže rezignujete a zvolíte přetření zbytkem barvy, který poctivě schováváte po léta ve sklepě, pak většinou zjistíte, že původní barva zesvětlala. Aniž byste si toho všimli, celkově stěna vybledla a nový nátěr je na podkladu příliš dobře patrný. Navíc jsou-li skvrny mastné, pak prosáknou i novým nátěrem.

Než se vrhnete na malování bytu, vyzkoušejte přípravky, které často vyřeší i zdánlivě náročné čištění odolných skvrn na zdech.

Čištění skvrn a mastnoty ze zdí

Na mastné fleky můžete vyzkoušet řadu přípravků. Ocet, pěnu na holení a chleba lze použít na jakékoli zdi, savo spíš jen na bílé, mohlo by totiž barevný nátěr zesvětlit. Pokud je mastnota čerstvá, vždy je vhodné co nejvíce jí odstát. Papírový ubrousek nebo střídka chleba vám v tom můžou pomoci. Z krajíce chleba odstraňte kůrku a střídku zmáčkněte do kuličky, kterou zkuste mastnou skvrnu „vygumovat".

Můžete zkusit také postřik na stěnu a jednoduše ji omýt. Smíchejte ocet a vodu ve stejném poměru a aplikujte roztok nastříkáním přímo na mastné skvrny. Chvilku nechejte ocet působit a pak celou stěnu otřete.

Pěna na holení má rozhodně také silně čistící účinky. Aplikujte na skvrnu, nechejte ji působilt alespoň dvě hodiny a setřete.

Bíle zdi snesou i čištění bělidlem

Máte-li mastnotu na bílých zdech, pak můžete použít také bělidlo. To je třeba ředit s vodou v poměru 2:1. Roztok můžete aplikovat přímo na skvrnu, ale i na hadřík a tupováním se pokuste flek očistit. Neroztírejte tekutinu po stěně, jen krátkými přítlaky očistěte konkrétní místo.

Vyčistěte zdi pastou z křídy nebo sody

V případě, že jsou skvrny staré, pak se hodí takové přípravky, které je možné aplikovat ve formě pasty. Máte-li po ruce křídu, pak můžete vyzkoušet naškrábat ji a vetřít do skvrny nebo s kapičkou vody křídu smíchat, abyste získali kašičku. Lžičkou ji aplikujte na mastné místo. Nechejte zaschnout a působit klidně několik hodin. Křída by měla mastnotu natáhnout a následně po uschnutí ji půjde dobře odstranit a otřít.

Podobně jako křída vám může pomoci i soda. Vymíchejte lžíci sody nebo kypřicího prášku s trošičkou vody a postupujte stejně jako s křídou. Po uschnutí půjde i soda jednoduše odstranit bez dalšího poškození zdi či barvy.