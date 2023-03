Geniální triky, jak se zbavit skvrn od krve. Naše babičky to dělaly jednoduše

Rozčilují vás na oblečení či prádle skvrny od krve, kterých se nemůžete za žádnou cenu zbavit? Vyzkoušejte triky, které vám je pomohou jednoduše a dokonale vyčistit, a to díky přírodním prostředkům.

Překvapily vás krvavé skvrny na oblíbené halence či tričku? Nezoufejte, protože odstranit je, nemusí být problém. Jen se do čištění pusťte co nejdříve! Likvidace krve pro vás bude doslova hračkou, když budete vědět, jak na to a jaké použít prostředky. Dozajista se vyhnete chemii, protože mnohem účinnější jsou levné a šetrné ingredience k životnímu prostředí.

Základem je rychlost

Pokud dojde k potřísnění textilie krví, jednejte nejlépe okamžitě. Čím dříve s čištěním začnete, tím větší šanci máte na úspěch. Pokud je ještě krev čerstvá, bude vám možná stačit i obyčejná studená voda. Jakmile se krev stihne vsáknout do vláken a zaschnout, bude její odstraňování obtížnější a zbytečně bude hrozit riziko vzniku zažloutlých a nahnědlých skvrn. Jak tedy s krvavými skvrnami účinně zatočit?

Boj zahajte studenou vodou

Pokud chcete krvavou skvrnu řádně zlikvidovat, začněte vždy studenou vodou, která krev rozpustí a uvolní. Horké vodě se vždy vyhněte, došlo by ke sražení krve a vzniku nehezkých fleků. Potřísněnou textilii vložte pod proud tekoucí ledové vody a materiál lehce promněte mezi prsty, případně použijte velmi jemnou houbičku.

Skvrnu však nikdy nedrhněte, mohlo by dojít k poškození vláken a znehodnocení oblečení. Následně můžete oděv namočit do čisté studené vody, a to alespoň na hodinu. Pokud se jedná například o značně potřísněné ložní prádlo, klidně ho nechte namočené i několik hodin. Poté jej klasicky vyperte v pračce, ale maximálně na 40 °C.

Ledové kostky

Pokud se jedná o materiál, který nemůžete ponořit do studené vody, použijte led a krvavá místa jím potírejte do té doby, než se skvrna téměř ztratí. Následně místo řádně otřete houbičkou namočenou v mýdlové vodě.

Jedlá soda

Osvědčený bílý prášek vám s krvavými skvrnami zaručeně pomůže. Smíchejte 100 g jedlé sody s 500 ml studené vody, vznikne vám jemná pasta. Naneste ji na inkriminovaná místa, nechte ji alespoň 30 až 40 minut působit. Nakonec skvrnu dočistěte navlhčeným hadříkem. Tuto metodu můžete využít i na potřísněné sedací soupravy, potahy, pohovky či koberce.

Kuchyňská sůl

Po studené lázni můžete krvavou skvrnu zneškodnit i obyčejnou kuchyňskou solí. Nasypte ji na zašpiněné místo a nechte 30 minut působit. Sůl můžete do tkaniny jemně vmasírovat buď prsty, anebo pomocí houbičky. Dle rozsahu krevní skvrny bude možná potřeba postup několikrát zopakovat. Nakonec textilii vyperte v pračce při teplotě do 40°C. Sůl můžete použít i jako přídavek do odmáčecí studené lázně.

Ze soli si také můžete vytvořit čisticí pastu podobně jako z jedlé sody, anebo si udělat čisticí roztok smícháním 2 vrchovatých lžiček soli s 200 ml studené vody. Pak jej stačí dát do nádoby s rozprašovačem a nastříkat na skvrnu.

Křen

Na zaschlou krev také perfektně funguje nastrouhaný křen. Vetřete ho prsty na zakrvavené místo a nechte působit tak dlouho, dokud skvrna nezmizí. Abyste se zbavili výrazného křenového aroma, je nutné samozřejmě tkaninu následně ještě vyprat.

