Jak vyčistit rezavé skvrny v koupelně? Trik s alobalem a bramborou

Čím čistíte koupelnu a záchod? Umíte si poradit i se skvrnami od rzi? Vanu, toaletu či umyvadlo zvládnete vyčisti pomocí alobalu, octa či jedlé sody. Rez proti nim nemá šanci.

Skvrny od rzi ve vaně, na dlaždičkách i v umyvadle

Čistota koupelny a záchodu je rozhodně základ v každé domácnosti. Všichni dobře víme, jak nepříjemné jsou poruchy a opravy, které se táhnou a během nichž není možné udržovat v těchto místnostech pořádek. O čistotou v koupelně se jistě staráme pravidelně, a tak se málokdy rveme s úpornými skvrnami. Při delších prodlevách vás však může čekat méně příjemný úklid. Odstranit vodní kámen nebo rez bývá složitější. Určitě se proto hodí mít pár triků v rukávu. Co budete potřebovat na vyčištění rzi třeba ve vaně?

Jak se zbavit rezavých skvrn a fleků? Zdroj: Shutterstock

Rez zvládnete vyčistit raz dva

I když je rez nepříjemná, jedná se naštěstí o nečistotu, kterou lze obyčejně dobře vyčistit. Triků na čištění rzi je několik a prostředků, které zabírají, je také mnoho. Nicméně pokud se se rzí potýkáte pravidelně, zvažte spíše výměnu kovových součástek, trubek nebo zkorodovaného bojleru.

Na čištění rzi si nachystejte kuchyňskou sůl a ocet, jedlou sodu nebo také alobal a bramboru. Jakkoli se vám to může zdát podivné, i takové přípravky hospodyně používají.

Vyčistěte vanu jedlou sodou

Jedním z nejčastěji využívaných a oblíbených přípravků je jedlá soda. Jde skutečně o všestranný prostředek, který zastane v domácnosti i na zahradě spoustu práce, a pokud máte možnost, určitě si pořiďte větší balení. Jedlá soda obyčejně funguje velmi dobře i sama o sobě, naprosto bezkonkurečně však v kombinaci s octem, případně citronem. Kombinace zásadité sody a kyselého octa způsobí bouřlivou reakci, díky níž odstraníte skvrny či usazeniny téměř z každého povrchu.

Sodu a ocet lze použít jako hustou pastu, kterou pokryjete rezavé místo. Pokud jsou stopy od rzi na dně vany, pak klidně polijte dno vany octem a rozprašte přes něj několik lžic sody. Ať už zvolíte jakýkoli postup, nechejte ocet a sodu chvíli působit, plastovým kartáčem rez z povrchu uvolněte a opláchněte vodou.

Staré a málo používané koupelny mohou být rezavé prostě celé. Zdroj: Aleksey Boyko/Shutterstock.com

I brambora se hodí na vyčištění vany

Hospodyně také používají méně obvyklý způsob a tím je čištění pomocí brambory. Rozkrojenou bramboru namočte řezem do tekutého mýdla a stejnou stranou drhněte rezavé skvrny. Jakkoli se vám to zdá zvláštní, funguje to docela dobře. Vyzkoušejte, jak se osvědčí brambora vám!

Vanu vyčistí i sůl a ocet

Velmi pěkně funguje také směs octa a soli. Na tu budete potřebovat 50 ml octa a vrchovatou lžíci kuchyňské soli. Sůl v octu rozmíchejte a v malém rendlíku zahřejte na zhruba 70 °C. Aplikujte na skvrny, nechejte půl hodiny působit, kartáčem uvolněte rez a opláchněte.

Pokud máte rezavějící potrubí nebo bojler, nezbavíte se ani oranžových skvrn. Zdroj: AYDO8 / Shutterstock

Jak vyčistit vanu pomocí alobalu?

Na čištění rzi se osvědčil i alobal. Ideální je prý použití ho společně s colou. Z kusu alobalu vytvořte kuličku, namočte ji do coly a drhněte skvrnu. Spojením těchto materiálů by měly vzniknout nejlepší možné podmínky pro uvolnění rzi, a to z jakéhokoli povrchu.