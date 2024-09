Rozčilují vás špinavé a zašlé zásuvky i vypínače? Máme pro vás hned několik tipů, jak je během chvilky jednoduchým způsobem vyčistit.

Přemýšlíte, jak snadno a levně vyčistit doma povrch zásuvek a vypínačů a vrátit jim původní vzhled? Nejde o nic složitého, stačí jen vědět, jak přesně postupovat a jaké prostředky využít. Pravidelná údržba jim zároveň prodlouží životnost. Vždy je však nutné dbát i na bezpečnost a zamezit možnému úrazu elektrickým proudem.

Proč zásuvky a vypínače žloutnou

Nehezké zabarvení a případná špína na vypínačích a zásuvkách je způsobena hned několika činiteli. Vzhledem k tomu, že se jich velice často dotýkáme, přenášíme na ně prsty různé nečistoty a mastnoty. Postupem času se do jejich povrchu také zažírá i usazující se prach. Někdy jsou na vině i dopadající paprsky slunce a pokud jste kuřáci, tak i přítomný nikotin a dehet z cigaretového kouře.

Než se do samotného čištění pustíte, je potřeba udělat pár bezpečnostních opatření. Vypněte napájení do všech zásuvek a vypínačů.

Na 1. místě bezpečnost

Než se do samotného čištění pustíte, je potřeba udělat pár bezpečnostních opatření. Vypněte napájení do všech zásuvek a vypínačů, které hodláte dát do původního stavu. Pak je vždy ještě otestujte bezkontaktním testerem napětí.

Nejprve příprava

Následně sundejte pomocí šroubováku opatrně kryt a šroubky si odložte bezpečně stranou, aby se vám nikam nezakutálely. Pak přichází na řadu samotné čištění. Jaké prostředky nejlépe využít?

Směs mýdla, octa a vody

Na zažloutlé zásuvky i vypínače perfektně funguje směs mycího prostředku, bílého octa a teplé vody, které smícháte v poměru 1:1:1. Namočte v ní jemný hadřík nebo houbu a vyčistěte všechny nehezké skvrny a další nečistoty. Povrch otřete čistým vlhkým hadříkem, následně nechte kryt dokonale vyschnout a pak jej připevněte původními šrouby.

Kyselina citronová a pěna na holení je dokonalá kombinace na čištění.

Kyselina citronová a pěna na holení

Vložte do misky 3 až 4 lžíce pěny na holení, přidejte 2 až 3 lžíce citronové šťávy a směs důkladně promíchejte. Pomocí jemného zubního kartáčku naneste prostředek na povrch vypínačů nebo zásuvek a nechte 5 minut působit. Po uplynutí této doby povrch jemně vyčistěte pár tahy kartáčkem, pěnu pak setřete vlhkým čistým hadříkem a nechte uschnout.

Jedlá soda

Výborným pomocníkem je dozajista i jedlá soda. Rozmíchejte si v nádobě 2 až 3 lžičky jedlé sody a dodejte 3 až 4 lžíce pěny na holení. Postup je stejný jako v předešlém případě.

