Proč chodit do sprchy s bramborou? Budete překvapeni

Možná tomu sami nebudete ani věřit, ale obyčejná brambora se dokáže poprat se špínou ve sprchovém koutě. Postup je velmi jednoduchý a výsledek ohromující! Lepší než drahé čisticí prostředky. Jak na to?

Čistý sprchový kout je trofej každé koupelny. Udržet ho ale v dokonalém stavu nemusí být vždy zrovna lehké, obzvlášť když máte doma tvrdou vodu. Vodní kámen, zaschlé kapky, plísně i další nečistoty lze jednoduše odstranit pomocí surovin, které máte běžně doma. Výsledný efekt bude stejný jako při použití klasických chemických prostředků.

Pomůže brambora

Nechce se vám po každém sprchování utírat skleněný povrch gumovou stěrkou či hadříkem z mikrovlákna, aby na něm neuschly kapky? Máme pro vás jednoduché řešení! Rozkrojte si na půl bramboru a potřete s ní čisté sprchové dveře. Nejenže zabrání kapkám uschnout, protože díky tomu stečou, ale také zamezí vzniku vodního kamene.

Jak na to, uvidíte ve videu:

Krásně lesklé dlaždičky

Máte ve sprchovém koutě dlaždičky, na kterých se usadil vodní kámen? K odstranění vám postačí pouze neředěný a zahřátý ocet. Teplota by neměla být příliš vysoká, zkrátka musíte v zahřátém octu udržet prst. Přelijte ho do rozprašovače a rovnoměrně postříkejte veškerá znečištěná místa. Po 15 minutách působení opláchněte sprchový kout horkou vodou a vytřete dosucha. Kyselina zbaví dlaždičky zaschlých kapek, vodního kamene, mýdlových skvrn, plísní, rezu, žlutých skvrn i bakterií.

Ocet působí dezinfekčně a s nečistotou si snadno poradí. Zdroj: Shutterstock

Prášek do pečiva na zanesené spáry

K problematickým místům k vyčištění patří hlavně okraje sprchy a spáry mezi kachličkami. Jako čisticí prostředek můžete použít prášek do pečiva smíchaný s vodou nebo jedlou sodu společně s běžným saponátem. Z několika lžic prášku do pečiva a vody vytvořte hustou kaši, kterou naneste do spár pomocí měkkého kartáče nebo zdrsněné strany klasické houbičky na nádobí. Po 15 minutách působení opláchněte směs teplou vodou a vytřete dosucha.

Ucpaná sprchová hlavice?

Další důležitou součástí sprchového koutu, kterou musíte pravidelně čistit, je sprchová hlavice. Usazuje se v ní jak vodní kámen, tak i další nečistoty, plísně a bakterie, které vedou k jejímu ucpání. Proto nalijte ocet do hrnce a zahřejte ho stejně jako při čištění dlaždiček. Sprchovou hlavici do něj vložte a nechte působit 45 minut. Poté pomocí starého zubního kartáčku dočistěte tvrdé usazeniny, které tam zůstaly. Otvory vyčistěte pomocí párátka. Nakonec hlavici opláchněte teplou vodu.

Většinu sprchových hlavic snadno odšroubujete a vyčistíte. Zdroj: profimedia.cz

Zdroje: covybrat.cz, youtube.com, prozeny.cz