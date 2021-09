Jak vyčistit sprchovou hlavici pomocí coly? Překvapivě účinný a jednoduchý trik

Ano, je to další ze zlepšováků, jak vyčistit sprchovou hlavici a zjednodušit si tak úklid koupelny. Tak proč to nezkusit? Hlavně, když cola splní svůj účel a vy budete mít čistou a funkční hlavici sprchy. Je to jednoduché, levné a bez chemikálií.

Sprchování je rituál

Ať už máte rádi sprchu horkou nebo studenou, je to malý obřad, kdy se nejen opláchnete a umyjete. Sprchování je pro mnohé i relaxací a krátkým vyčištěním hlavy, kdy alespoň na chvíli voda odplaví i stres a myšlenky na práci a povinnosti. Znečištěná a zanesená sprchová hlavice však nikoho nepotěší. Vodní kámen se bude opakovaně tvořit, i kdybyste se na hlavu stavěli. Zvláště pokud máte velmi tvrdou vodu. Každá sprchová hlavice potřebuje čas od času vyčistit. I ty s gumovými tryskami se zanesou. To je prostě fakt. Není k tomu ale potřeba speciálních přípravků ani protivných a pro životní prostředí škodlivých chemikálií. Hlavici sprchy vyčistíte i pomocí coly. Sáhněte do ledničky a obětujte jednu láhev.

Sprchování není jen očista těla. Zdroj: LStockStudio / Shutterstock.com

Vyčistěte sprchu colou

Proč funguje právě cola? Je to pořád stejné. Vápenaté a hořečnaté soli vodního kamene jsou zásadité neboli alkalické, cola je naopak kyselá (a sladká). Chemickou reakcí se začne vodní kámen rozpouštět, až se zcela ztratí. Cola obsahující kyselinu citronovou, kyselinu vinnou a fosforečnou, resp. trihydrogensoforečnou, je natolik agresivní, že pomůže kámen narušit a jednoduše odstranit. Kyseliny nejsou v cole jen z důvodu chuti, ale aby nápoj konzervovaly a vytvořily nehostinné podmínky pro plísně a bakterie. Kyseliny v cole jsou také důvodem, proč máte zvláštní pocit na zubech po její konzumaci.

Vyčištění sprchy colou je jednoduché

Použití coly je velmi jednoduché. Ideálním způsobem je odšroubovat sprchovou hlavici a kompletně celou ji namočit do nádoby s colou. Pokud je hlavice sprchy na konci hadice, můžete ji nechat přišroubovanou a jen potopit do colou naplněné nádoby. Odšroubování se mi zdá vhodnější, protože se nápoj dostane také dovnitř hlavice. Colu můžete také vylít do kvalitního uzavíratelného sáčku, hlavici do nápoje ponořit a uzavřít. Ať už zvolíte jakýkoli postup, cola by měla na sprchu působit alespoň dvacet minut. Poté hlavici vytáhněte, promněte drobné gumové trysky a dobře propláchněte. Pokud se vám zdá, že na hlavici stále ulpívají částečky kamene, použijte na jejich odstranění jemný kartáček.

Obětujte oblíbený nápoj a vyčistěte jím vodní kámen ve sprše. Zdroj: Profimedia

Cola vyčistí vodní kámen i jinde

Nápoj nemusíte hned vylít! Ke konzumaci už se nehodí, ale můžete ho použít třeba na vyčištění toalety. Nalijte obsah nádoby, v níž jste čistili sprchovou hlavici, přímo do mísy a nechte působit. Záchodovou štětkou zkuste povrch kamene mírně narušit a pomoci tak kyselinám coly k jeho rozpuštění. Klidně tekutinu nechte působit i delší dobu a pak znovu štětkou očistěte maximum kamene a spláchněte.

Colou vyčistíte vodní kámen i jinde v koupelně a na toaletě. Zdroj: Artazum / Shutterstock.com

Čištění bez chemikálií

Sami vidíte, že použití coly je velmi jednoduché. Použitím přírodnějších čistících prostředků šetříte nejen přírodu a vlastní kapsu, ale také zdraví rodiny. Pokud máte doma astmatika, pak víte, o čem mluvím. Podstatná část čistících přípravků je velmi agresivní a citlivé alergiky i astmatiky nepříjemně dráždí. Záchvat a neschopnost se nadechnout není při použití agresivních čistících prostředků ničím neobvyklým. Při používání coly, jedlé sody nebo octa a dalších, v domácnosti obvyklých surovnin takové nepříjemnosti nehrozí.

