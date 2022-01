Jak vyčistit sprchu tabletou do myčky: Toto je neznámý, ale rychlý a účinný trik

Hledáte účinný prostředek, který by vám pomohl vyčistit sprchový kout nebo vanu? Nemusíte mít speciální přípravky, abyste si poradili s vodním kamenem a s usazeninami od mýdla či jiných kosmetických přípravků. Pusťte se do úklidu vyzbrojeni tabletou do myčky!

Zdroje: www.thekitchn.com,www.tasteofhome.com

Tableta do myčky pomůže i s vyčistěním sprchy

Tableta do myčky se stala skvělým pomocníkem již v řadě domácností, a nejen k mytí nádobí. Její použití je jednoduché a mnozí ji máte po ruce kdykoli. Vrhněte se na sprchový kout, vanu či umyvadlo jen s tabletou a horkou vodou, rozhodně ale nikdy nezapomeňte na gumové rukavice.

K úklidu sprchy i koupelny použijte tabletu do myčky nádobí. Zdroj: FotoDuets / Shutterstock.com

Jak vyčistit sprchu tabletou do myčky?

Pokud vás trápí usazeniny a vodní kámen ve sprše, tableta na mytí nádobí vám jistě pomůže. Navlékněte si rukavice a tabletu navlhčete. Krouživými pohyby drhněte napřed nejšpinavější místa, aby právě na nich mohl čistící prostředek v tabletách účinkovat o něco déle. Pokud se vám zdá, že by byl lepší rýžový kartáč, můžete tabletu nechat rozpustit v trošce horké vody a drhnout kartáčem namáčeným v roztoku. Také lze navlhčit kartáč nebo houbičku a vlhké je namočit do prášku do myčky.

Jestliže jste tabletkou vydrhli celou sprchu, opláchněte obložení, sklo a všekeré čištěné povrchy sprchy odshora dolů, pokud možno co nejteplejší až vřelou vodou. V případě, že zůstala nějaká místa špinavá, postup zopakujte.

Co ještě vyčistíte tabletou do myčky?

Tablety do myčky nejsou jen skvělým prostředkem na čištění sprchy. Mírně abrazivní tableta se silně čistícím prostředkem vám může pomoci i k očištění sporáku trouby nebo mikrovlnky.

Tabletu můžete použít také k vyčištění odpadkového koše. Naplňte jej co nejvřelejší vodou až po okraj a vhoďte tabletu. Nechejte půl hodiny působit a vylejte do záchodu. Samozřejmě by neměl koš obsahovat žádné velké zbytky, které do toalety nepatří. Pokud jsou v koši stopy po nečistotách stále patrné, smyjte je proudem vody nebo odstraňte kartáčem. Půjde to báječně jednoduše.

Tableta se také osvědčila na propláchnutí pračky. Stačí ji vložit přímo do bubnu a nastavit pračku na program s vysokou teplotou vody. Jestliže nechcete plýtvat vodou a energií, klidně nechejte vyprat hadry, koberečky nebo jiné textilie, které nepřijdou do kontaktu s pokožkou. Kvalitním vypráním by neměly být zbytky tablety ani v textilu, ale lepší bude oblečení s tabletou do myčky neprat.

Tabletou do myčky nádobí vyčistíte i troubu, odpadkový koš nebo pračku. Zdroj: Shutterstock / Perfectlab