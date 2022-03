Sprchový kout snadno vyčistíte tabletou do myčky: Toto je správný postup

Taková malá a obyčejná pomocnice, která pomáhá se špinavým nádobím, nemusí být jen tabletou do myčky. Hodí se totiž na mnoho dalších užitečných věcí. Poradíme vám, jak s ní s přehledem dokážete vyčistit sprchu.

Čištění koupelny není zrovna moc zábavná činnost, ale se správnými pomocníky je hotová jedna dvě. Koho by neštvaly neustálé zbytky mýdla a skvrny od vodního kamene, které někdy není úplně jednoduché umýt. Když už se s tím člověk dře, očekává, že výsledek bude dokonalý a sprchový kout bude zářit čistotou jako nový. Přesně to vám splní tableta do myčky. Díky ní vám půjde práce mnohem lépe od ruky a budete s ní bleskurychle hotoví.

Pravidelnost je nejdůležitější

Chcete mít sprchový kout stále relativně čistý? Udržujte ho pravidelně po každém sprchování a vsaďte na prevenci. Velkou službu vám prokáže obyčejná stěrka na okna, kterou po každém použití sprchy setřete kapky vody na dveřích i stěnách sprchového koutu. Zamezíte tak jejich zaschnutí a vytvoření nevzhledných bílých skvrnek. Vždy po sprchování odstraňte největší mýdlové a mastné usazeniny, včetně všech spadaných vlasů.

Po každém sprchování vsaďte na prevenci. Velkou službu vám prokáže obyčejná stěrka na okna. Zdroj: shutterstock.com

Máte kout se závěsem?

Jestli jste už přemýšleli, že chcete vyměnit starý závěs za nový, počkejte s tím. Dá se ho ještě zachránit! Máme pro vás tip, se kterým chytne nový glanc.

Dokonale lesklý výsledek s tabletou do myčky

K vytoužené čistotě vám postačí mít houbu na čištění a tabletu do myčky. V houbě vystřihněte otvor ve velikosti tablety, kterou do něho vložte. Nově zhotovenou houbu navlhčete a pusťte se do čištění. Otřete s ní veškerý povrch i závěs. Jemně napěněný výsledek nechte chvíli působit, aby se z povrchu uvolnila veškerá špína. Následně omyjte teplou vodou a je hotovo. Díky speciálním čisticím látkám a sloučeninám, které úspěšně bojují s vodním kamenem, bude vaše sprcha opět krásně čistá a se znamenitým leskem.

Chraňte si ruce!

Protože je tableta do myčky plná silných čistících látek, vezměte si rozhodně gumové rukavice. Ušetříte si tak případné alergické reakce a předejdete podráždění pokožky.

Velkým pomocníkem je i ocet

Jedním z nejlepších přírodních čisticích prostředků je ocet. A při úklidu koupelny i sprchového koutu vám skvěle pomůže. Umí si bezvadně poradit s usazeným vodním kamenem i mastnotou, a navíc má dezinfekční a antibakteriální účinky. Naneste trošku octa na houbu a můžete začít čistit.

Když už jste „fresh“ a po sprše, sprchu větrejte. Zdroj: shutterstock.com

Kouzlo s citronem a jedlou sodou

Spojení jedlé sody a čerstvé šťávy z citronu je také velmi účinné. Získáte tak čisticí a dezinfekční směs, která dokáže i bělit a odstraňovat nepříjemné zápachy. Podobně jako u octa směs naneste na houbu a můžete začít.

I sprchový kout chce dýchat

Tuto zásadu nepodceňujte a dodržujte vždy! Když už jste „fresh“ a po sprše, dopřejte tento pocit i vašemu sprchovému koutu. Nechávejte ho vždy otevřený, pomůže to jeho vysušení, a snížíte tak i riziko vzniku plísní.

Zdroje: www.thekitchn.com, www.tasteofhome.com, www.kreativnija.cz