ak se správně starat o štětku na záchod: S tímto trikem bude vždy čistá a vonět

Chcete mít štěku na záchod stále „fresh“? Postarejte se o ni! Přestože nemá nekonečnou životnost a je nutné ji čas od času vyměnit, vydrží vám mnohem déle. Máme pro vás bezva tip, jak ji efektivně vyčistit.

Záchodová štětka je důležitou součástí každé domácnosti a jde o bezva parťáka v péči o čistou toaletu. Ale i ona by měla být čistá a v ideálním případě i voňavá. Proto je dobré vědět, jak často se o ni postarat a jaké metody k tomu použít.

Střevní bakterie do bytu nepatří

Běžně se fekální bakterie vyskytují ve střevech, kde plní svou funkci a jsou v nich prospěšné. Potíž nastává ve chvíli, kdy se začnou „procházet“ volně po prostoru vašeho bytu. Máte toaletu v koupelně? Nedá se nic dělat, jen dbejte na hygienu a čistotu tohoto prostoru dvakrát tolik.

Zavírejte víko toalety předtím, než splachujete

Mnohé průzkumy uvádějí, že více než 60 % lidí nedodržuje jeden z nejdůležitějších hygienických návyků, a to aktivně využívat záchodový poklop. Pokud necháte během splachování víko otevřené, voda a bakterie z toalety se mohou dostat až do vzdálenosti dvou metrů od záchodu. Fakt, který poprvé popsal odborník Charles Gerba potvrdily i další výzkumy. Bylo zjištěno, že bakterie ve vzduchu přetrvávají tak dlouho, dokud se neusadí jako špinavý film v celé místnosti. Z toho vyplývá, že byste se vy i ostatní členové domácnosti měli naučit víko pravidelně přiklápět. Potvrzuje to i starodávné čínské umění o harmonii bydlení feng shui.

Bakteriální ráj je i na štětce

Použitá záchodová štětka stojí většinou v mokrém obalu, kde je temno a mokro. Bakteriím ve štětce se tak náramně daří a spokojeně se množí. Většina stojánků nemívá žádný kryt a stačí lehký vánek či průvan a bakterie se rozlétnou po celém okolním prostoru. Následně tyto potvory vdechujete vy i ostatní členové rodiny, usazují se například na zubních kartáčcích a ručnících, šlapete po nich a postupně se roznášejí po celém bytě.

Jak eliminovat bakterie ze štětky

Nejlépe byste měli po každém použití záchodovou štětku propláchnout dezinfikovanou vodou během splachování a posléze ji nechat ve volném prostoru uschnout. Teprve poté byste ji měli vložit do obalu či držáku. Při tomto postupu postačí čistit štětku jednou za měsíc. Jinak se vyplatí postarat se o její čistotu jedenkrát týdně. Okapanou špinavou tekutinu byste neměli nechat hromadit ve stojanu, ale každý den ji vyprazdňovat.

Trik, kterým nechtěné bakterie snížíte na minimum

Jedenkrát za den postříkejte štětku dezinfekčním sprejem či peroxidem vodíku a nakapejte na ni tekuté mýdlo před uložením do stojánku.

Hloubkové čištění pomocí bělidla

Rozehřejte si 4 l vody k bodu varu a opatrně vodu nalijte do plastového kýble. Nasaďte si ochranné brýle a gumové rukavice a posléze přilijte jeden šálek tekutého chlorového bělidla. Do této směsi vložte štětku i stojánek a nechte je alespoň hodinu namočené. Následně vše pečlivě opláchněte čistou vodou. Pak už jen vyčistěte hadříkem a nechte doschnout.

