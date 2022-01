Jak vyčistit zašlé stříbro: Skvěle funguje obyčejný kečup

Milé dámy, rády byste si vzaly své oblíbené stříbrné šperky, ale ve šperkovnici vám během delší doby nenošení zčernaly? Nepanikařte, vše se dá zachránit, stříbro se dá totiž rychle vyčistit běžně dostupnými surovinami. Nevěříte?

Černání stříbra je běžný proces, který potká každý šperk z tohoto kovu, který dlouho ležel bez povšimnutí. Jde o chemickou reakci, kdy vrchní tenká vrstva stříbra zkoroduje. Kov reaguje na sloučeniny síry ve vzduchu nebo také na váš pot, konkrétně látky v něm obsažené. Čím dříve zoxidovaný šperk vyčistíte, tím lépe.

Co pomůže?

Jedlá soda a alobal

Alobalem vyložte misku z nekovového materiálu a naplňte ji vodou o teplotě asi 80 °C. Ve vodě pak rozmíchejte lžíci jedlé sody a vložte do ni šperk. Ten pravidelně otáčejte a asi po 3 minutách jej vyndejte. Omyjte studenou vodou a dobře osušte hadříkem z měkkého materiálu.

Použijte třeba skleněný hrníček. Zdroj: Profimedia

Kečup

Hadřík navlhčete a stříbrný šperk očistěte od nečistot. Trochu kečupu dejte do misky, namočte do něj houbičku na nádobí a následně pečlivě otírejte celý šperk. Nevynechejte žádné místo, na hodně zčernalý povrch přitlačte. Kečup by měl na stříbro působit minimálně 10 minut. Šperk na závěr opláchněte a suchým hadříkem vyleštěte.

Prášek na pečení

Z klasického kypřicího prášku na pečení si vytvořte kašičku tak, že smícháte 3 díly prášku a jeden díl vody. Šperk navlhčete a pomocí hadříku pak šperk kašičkou potírejte dokud se nezačne blýskat. K osušení použijte speciální tkaninu na stříbrné předměty.

Speicální hadřík na stříbrné předměty vám ušetří spoustu práce. Zdroj: Profimedia

Citron a sůl

Do misky s horkou vodou přidejte šťávu z celého citronu a tři lžíce soli. Vložte šperk a po pěti minutách koupele ho otřete suchým hadříkem. Ten by měl být ze speciální tkaniny na čištění stříbra. A pozor, tento postup nezkoušejte na šperky s drahokamy, kámen by se mohl nenávratně poškodit!

Zubní pasta

Nemáte-li při ruce žádný z výše uvedených pomocníků, zkuste zubní pastu a kartáček na zuby. Jemně šperk očistěte, ale pozor na pastu s abrazivními částicemi. I kartáček by měl být spíše měkký, abyste klenot nepoškrábali.

Kartáček by měl být co nejjemnější a pasta bez abraziv. Zdroj: Profimedia

3 tipy jak předejít černání stříbra

Do šperkovnice dejte kousek klasické křídy. Pohltí vlhkost a ta se pak nedostane ke šperkům. Nejvzácnější stříbrné poklady zabalte do sáčku z hedvábí nebo flanelu a uložte je do krabiček. Potřete stříbro kapkou vlasového kondicionéru a vyleštěte. Vzniklý film na nějaký čas ochrání klenot před zčernáním.

