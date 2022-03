Jak vyčistit toaletu domácími levnými prostředky, když máte tvrdou vodu?

Trápí vás velmi tvrdá voda? Pokud žijete v oblasti, kde je voda velmi tvrdá, poznáte to hlavně při úklidu. Skvrny a nečistoty dají zabrat, ale i v tomto případě máme pro vás přírodní způsob, jak vyčistit toaletu. Vyzkoušejte, jak si s toaletou poradí ocet, soda či pemza.

Vyčistěte toaletu přírodními prostředky

Přírodních prostředků na čistění záchodové mísy, koupelny či vany je spousta. Pokud vás ale trápí velmi tvrdá voda, pak dobře víte, že vyčistit skvrn a usazenin není jen tak. S velmi odolnými nečistotami vám pomůže kombinace octa a jedlé sody, ale také pemza. Je sice tvrdá, ale tak akorát, aby vám pomohla zbavit se špíny na sanitární keramice, ale i jinde v koupelně, kde vás trápí odolná usazeniny a skvrny.

Toaletu vyčistíte, i když máte velmi tvrdou vodu

Nečistoty v koupelně jsou různého původu a v kombinaci s tvrdou vodou mohou opravdu potrápit. Zbavte se odolných nečistot pomocí kyselého octa a zásadité jedlé sody. Jejich smícháním dojde k prudké reakci, jejíž pomocí odstraníte i úporný vodní kámen. Právě usazování vápenatých a hořčíkových solí, které běžně označujeme jako vodní kámen, lze díky reakci sody a octa dobře odstranit. Pak stačí nečistoty jen manuálně očistit.

Ocet a soda jsou nepřekonatelné přírodní čistící prostředky. Zdroj: Profimedia.cz

Ocet a soda na čištění toalety

Na očištění toalety použijte jeden litr horkého, ale ne vroucího octa, a sáček jedlé sody. Pokud byste místo sody použili prášek do pečení, i to je možné a funkční řešení, ale pamatujte, že prášek do pečení je až 3x slabší. Proto je ho potřeba větší množství.

Do záchodu nalijte ocet a posypejte sodou. Látky začnou okamžitě reagovat. Nechejte je alespoň 5 minut působit a spláchněte.

Na vyčištění záchodu můžete použít také pemzu. Samozřejmě stejnou už na chodidla nepoužívejte. Zdroj: Profimedia.cz

Vyčistěte toaletu pemzou

Selhala štětka na čištění toalety a je nutné nasadit něco účinnějšího na dočistění záchodu po použití octa a sody? Pomůže vám přírodní pemza. Je to nejčastěji bílý, vysoce porézní kámen, který vznikl díky sopečné činnosti. Lehoučká, ale tvrdá pemza se používá na všelicos. Každý ji ale zná jako pomůcku k odstranění tvrdé pokožky na chodidlech. K čištění nepoužívejte nikdy „pemzu“, která je ve formě brusné lžíce a vypadá spíš jako smirkový papír. Ačkoli označujeme takovou kosmetickou pomůcku také jako pemzu, složení brusné plochy je nejisté, a proto není vhodné použití podobných pomůcek, které by mohly sanitární keramiku poškodit. Pokud si nejste jistí, vyzkoušejte napřed navlhčenou pemzu na části toalety, která není vidět a její případné poškrábání by vám nevadilo.

Přírodní pemzou můžete očistit zbytek toalety nebo část koupelny. Nepoužijete ji na plast či lamináty, ze kterých bývají sprchové kouty a vany, ale jen na keramiku a porcelán. Pemzu během čištění namáčejte v čisté vodě nebo vlhčete povrch čištěné keramiky. Čištění pemzou se doporučuje pouze ve vlhkém stavu!

