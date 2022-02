Jak vyčistit totálně ucpaný odpad bez instalatéra? Funkční babské rady

Ucpal se vám odpad v koupelně, voda ne a ne odtéct. Co teď? Možná vás napadne zavolat instalatéra, ale to dělat nemusíte. V našem článku se dozvíte co a jak, aniž byste někoho žádali o pomoc.

Ucpaný odpad je na světě raz dva. Zejména v kuchyni ve dřezu, a to občas i přesto, že používáte sítko, aby se zbytky jídla zachytily na povrchu. Další v pořadí je samozřejmě vana nebo odtok sprchového koutu.

Neodtékající voda je v domácnostech asi nejběžnějším problémem, který se musí řešit. Pomalu odtékající voda je jednoznačně problém, a ten zápach, co se line z odpadu, je velice nepříjemný.

Babské rady na ucpaný odpad

Předem upozorňujeme, abyste dbali na své bezpečí. Při čištění může z odpadu vystříknout vše možné i nemožné.

Nemáte po ruce nic, co by bylo vhodné použít na pročištění odpadu? To si možná jenom myslíte. Můžete totiž sáhnout po jedlé sodě, octu, soli nebo prášku do pečiva. Vyndejte ze spíže jedlou sodu, nasypte jí do sifónu hrnek, za minutku přilijte hrnek teplého octa a za 5 minut zalijte 1,5 litrem horké vody. Pro lepší účinek lze aplikovat jedlou sodu přes noc a až ráno postup dokončit octem a horkou vodou.

Citrón a jedlá soda jsou v domácnosti skvělými pomocníky. Zdroj: profimedia.cz

Když budete chtít k čištění použít sůl, nasypte šálek soli do odpadu, nechte minimálně hodinu působit a prolijte vařící vodou.

Zvon je také spolehlivý pomocník. Vytvoříte jím podtlak, který ucpaný odpad většinou „prorazí". Zvon seženete do stokoruny a nejlepší je asi „klasika“ z gumy s dřevenou rukojetí.

Když ani chemie nepomůže

Samozřejmě se to stát může. Když žádná babská rada ani chemie nepomůže, přichází na řadu ruční spirála. Tuto spirálu, které se také říká pročišťovací pero, seženete v železářství či hobby marketech. Má různou délku, třímetrovou nejlevněji seženete okolo stopadesáti korun, desetimetrovou pak za cca 350 Kč.

Jak na to? Nejprve sundejte sifon, ten omrkněte, jestli není ucpaný nebo hodně zašpiněný. Pokud tomu tak je, očistěte ho. Pak vezměte spirálu a vsuňte do odpadu – kam vás to až pustí. Jakmile se už spirála neposouvá, narazili jste nejspíš na hledaný problém (někdy se můžete zaseknout i v ohybu). Jakmile se zaseknete, začněte točit rukojetí (zkoušejte na obě strany) a trochu tlačte spirálu hlouběji do potrubí. Pokud jste potrubí prošťouchli, měla by voda odtéct, jestli se nic nedělo, musíte pátrat ještě hlouběji v útrobách odpadu. Až problém vyřešíte, pro jistotu ještě použijte čistící chemii nebo nějakou babskou radu, abyste se zbavili i zbývajících usazenin.

Pročišťovací pero koupíte v železářství nebo v hobby marketu. Zdroj: profimedia.cz

Prevence je důležitá

O prevenci byste se měli alespoň snažit. Nejjednodušší je koupit sítka do výlevky, ale dejte pozor na rozměry, neexistuje jen jeden typ, který by pasoval na vše.

Jednou za čas preventivně pročistěte odpad chemií či něčím více ekologickým. Je jedno, jestli jste zvyklí na tekutý přípravek nebo do odpadu nasypete hydroxid sodný.

Vyhněte se vylévání oleje po smažení do výlevky, raději si na to vyčleňte PET lahev, kterou poté vyhoďte ideálně do kontejneru pro sběr kuchyňských olejů a tuků.

