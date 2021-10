Jak snadno vyčistit toustovač? Snadný postup, jak vše vyřešit za 2 minuty

Toustovač není spotřebičem, který bychom často a důkladně čistili. Víte, jak na něj? Co si připravit? Nakonec to není tak složité. Často používaný zanesený toustovač je možné dobře vyčistit a jde to i docela rychle. Povíme vám jak na to!

Znáte dobře váš toustovač?

Než se vrhnete na čistící prostředky, vytáhněte toustovač ze zásuvky a ujistěte se, že topná tělesa již nehřejí. Aby vypadly ven drobky a volné nečistoty, můžete jej převrátit vzhůru nohama. Toustovače mají ale také často ve dně zabudovanou zásuvnou lištu, kterou lze vytáhnout. Takové falešné dno zachytí drobky, zrníčka i ostatní drobnosti, které zapadnou dovnitř do spotřebiče. Jiné typy mají dno, které lze otevřít, případně zcela vyjmout, abyste se do toustovače dostali dobře i z druhé strany.

Toustový chleba opečením jen získá. Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock

Toustovač vyčistěte, ale opatrně

Vnitřní části toustovače jsou zpravidla kovové a nevadí, když na ně použijete i trochu vydatnější čistící prostředky, abrazivní krémy či kartáče. Nic se ale nesmí přehánět. Velmi podrápané a nehladké povrchy bude v budoucnu těžší čistit, proto to se silou nepřehánějte a snažte se povrch kovových, ale i ostatních částí zanechat hladký a nepoškozený. Rozhodně nesmíte poškodit topná tělesa.

Nejlepší prostředky k čištění toustovače

Použitelné a vhodné čističe nejsou jen kvalitní čistící prostředky, ale také suroviny, které najdete doma. Mezi oblíbené čistící prostředky Britů rozhodně patří výrobky s názvem Pink Stuff. Prodávají se ve spreji nebo jako pasta a jejich použití je velmi široké. Víceúčelová pasta je velmi jemně abrazivní, asi tak jako u nás zdomácnělý Cif. I ten je vhodný k očištění a nejlépe působí, dokud je toustovač ještě trochu teplý. Přípravky můžete roztírat hadříkem či kartáčky. Po očištění můžete volné části omýt nebo jen dobře otřít vlhkým hadříkem, abyste se zbavili veškerého čisticího prostředku.

Nemáte Pink Stuff nebo Cif? Nevadí, klidně použijte i přípravky, které používáte na troubu.

Na vyčištění toustovače se hodí i přípravky, které běžně používáte na čištění trouby. Zdroj: Profimedia

Oblíbený trik, čím čistit toustovač

Pokud jste fandy použití domácích surovin, můžete vyzkoušet i kombinaci, která se zdá být až bláznivá. Kečup a kousek alobalu jsou doporučovaným fíglem na čištění nerezových povrchů. Obyčejný kečup rozetřete ve vrstvě po celé ploše kovu a nechejte pět minut působit. Po uplynutí této doby působení odstraňte kečup pomocí kousku alobalu, kterým jemně odrhnete povrch kovových částí toustovače.

Kečup se hodí i k čištění nerezu. Zdroj: Shutterstock.com

