Jak vyčistit troubu tabletou do myčky: Výsledek je dokonalý

Pokud troubu doma často používáte pro pečení masa nebo moučníků, časem se trouba zevnitř zašpiní a špína se do ní zapeče. Zdá se to jako neřešitelný problém. Ale to jste na omylu. Postačí pouhá tablet do ekologické myčky. Jak na to?

K vyčištění trouby může pomoci i tableta do myčky. Doporučujeme použít tabletu do ekologické myčky, která je obecně šetrnější. Dále budete potřebovat gumové rukavice, abyste si chránili pokožku rukou. Lepší jsou rukavice silnější, nikoli pouze mikrotenové, které používáme třeba na barvení vlasů.

I trouba, v níž je špína zažraná, se dá vyčistit. Zdroj: Kat72 / Shutterstock.com

Jednoduchý postup

Z tablety do myčky již v rukavicích odstraňte jakékoli folie a obaly. Pak otevřete troubu a vložte do ní misku s trochou horké vody. Ponořte tabletu na pár sekund do vody v misce a poté s ní začněte jemně čistit vnitřní povrch trouby. Ponořte kapsli do teplé vody na dostatečně dlouho, aby nasála trochu vody, ale ne na příliš dlouho, aby se nezačala drolit. Pak jednoduše použijte tabletu k drhnutí, houbičku nepotřebujete! Položte tabletu naplocho a krouživými pohyby dlaní ji drhněte a odstraňujte skvrny. Když budete jemně tlačit, uvidíte, jak tableta zanechává na povrchu trouby jemné stopy s kousky prášku. Zároveň ale pozorujete, jak mastnota doslova mizí pod vašima rukama. Pokud tableta začne vysychat, znovu ji namočte. Dobře funguje na sklo a je účinná i na okolní kovové části dvířek trouby, kde však musíte vyvinout trochu větší tlak.

Toto použití tablet do myčky je zvláště vhodné na odolnou špínu, kterou se jinak nedařilo odstranit běžnými prostředky ani pískem. Poté vezmete vlhký hadřík a zbytky tablety z tvrzeného skla ve vnitřku trouby setřete. Stále s rukavicemi na rukou. Nakonec troubu ještě důkladně vysušte utěrkou z mikrovlákna. Neuvěřitelné je, že po pár minutách vypadá trouba skutečně jako nová.

Vnitřek trouby, plechy, anebo dokonce i pračka

A pokud se ptáte, zda lze takto vyčistit i pečicí plechy, pak odpověď je ano. Stejně lze tabletu použít i na pračku, kam stačí jen tabletu vhodit, když je pračka prázdná, a spustit jeden prací cyklus, ideálně na 60 °C.

Proč to funguje?

Tablety do myčky nádobí jsou vyrobeny z koncentrovaného mycího prostředku a slibují, že se vypořádají s odolnou mastnotou a zanechají vaše nádobí zářivě čisté. Je logické, že tyto silné čisticí prostředky fungují i na mastnotu z trouby a skvrny od jídla. Zejména proto, že tablety dokáží odstranit i zapečené zbytky tuku, kterým se v troubě nevyhneme. Tvrdé práškové tablety mají navíc abrazivní povrch, který pomáhá odstraňovat nápeky, ale je dostatečně jemný, aby nepoškrábal sklo a vnitřní povrch trouby.

Trouba se dá krásně vyčistit pomocí kapslí do myčky. Zdroj: Budimir Jevtic / Shutterstock.com

Tento trik s tabletou do myčky se rozhodně vyplatí vyzkoušet. Budete žasnout, jaký je výsledek.

Zdroje: www.tasteofhome.com, www.homemadesimple.com