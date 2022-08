Jak vyčistit mřížku z trouby: Geniální trik s práškem do pečiva

Naplnili jste formu na bábovku či zapékací formu až po okraj, těsto přeteklo a ušpinili jste si tak troubu? Poradíme vám, jak ji vyčistit bez námahy a s pomocí přírodních a účinných prostředků.

Pokud se vám zdá čištění trouby jako nepříjemná dřina, za chvíli možná změníte názor. Stačí si vzít k ruce pouze ty správné ingredience a využít metody, které vám práci usnadní. Připáleniny nejen z trouby, ale i z mřížky vám dokonale pomůže odstranit pár „záchranářů“ z kuchyně.

Zkontrolujte mřížku po každém pečení

Pokud používáte troubu k přípravě pokrmů pravidelně, je velice pravděpodobné, že se špíně a mastnotě nevyhnete. Důležité však je čištění zbytečně neodkládat. Čím je nečistota v troubě starší, tím hůře vám půjde odstranit. A nemusíte hned běžet do obchodu pro drahý chemický prostředek. Stačí sáhnout po obyčejných domácích prostředcích, které přijdou na pár korun, ale jejich síla vás ve výsledku značně uspokojí.

Při čištění trouby vsaďte na prášek do pečiva i jedlou sodu. Zdroj: shutterstock.com

Se špínou si poradí hravě i ocet

Další univerzální ingrediencí, která vám dokonale pomůže s domácím úklidem je samozřejmě i ocet. Má výborné odmašťovací vlastnosti a hravě rozpouští i připečené fleky. Stačí, když smícháte 250 ml octa s 1 l vody v zapékací míse a jednoduše ji vložíte do trouby, kterou jste nastavili na teplotu 100 °C. Nechte působit zhruba 30 minut, ocet se bude postupně uvolňovat a rozpustí veškeré napečené nečistoty. Následně mísu s octem vyjměte a nechte troubu vychladnout. V závěru vnitřní prostor trouby včetně mřížky dokonale setřete vlhkou houbičkou na nádobí a vysušte do sucha papírovými ubrousky.

Zachrání vás i jedlá soda s citronem

Z přírodních prostředků můžete také využít univerzální jedlou sodu, která vás dozajista svými čistícími schopnostmi také nezklame. A když ji navíc posílíte šťávou z citronu, máte dokonalý prostředek, který zvládne práci opět za vás. Můžete si vyrobit hustou pastu, kdy smícháte 3 až 4 polévkové lžíce v menší misce s vodou s pár kapkami šťávy z citronu. Vzniklý prostředek naneste na houbičku a několikrát s ní přetřete napečené fleky na mřížce, ale i v prostoru uvnitř trouby. Nakonec vše přetřete čistým hadříkem.

V případě, že jedlou sodu a citronovou šťávu naředíte větším množstvím vody, můžete tento efektivní roztok využít i jako univerzální čistící postřik. Směs naneste na zanesená místa a nechte 15 minut působit. Na závěr jej setřete vlhkým hadříkem a vyleštěte do sucha.

Další univerzální ingrediencí, která vám dokonale pomůže s domácím úklidem, je ocet. Zdroj: shutterstock.com

Trik s práškem do pečiva

Známý bílý prášek je velkým pomocníkem nejen při pečení, ale obrovskou službu vám udělá i při úklidu. Máme pro vás osvědčený trik, jak můžete prášek do pečiva využít i k čištění mřížky z trouby. Nejprve rozložte na dno vany či velké nádoby starý ručník a položte na něj ušpiněnou mřížku. Následně na ni napusťte horkou vodu, aby byla celá potopená. Poté přidejte prášek do pečiva společně s pár kapkami saponátu na mytí nádobí a můžete si jít dát na hodinku i déle „nohy nahoru“. Na závěr stačí mřížku vyndat z roztoku, otřít ji do sucha a vyleštit jemným hadříkem. Pak už ji můžete krásně čistou vložit do trouby.

Pasta z prášku do pečiva

Pokud máte na mřížce pouze pár připečených míst, je možné využít kypřící prášek i k výrobě husté pasty. Smíchejte ho s pár kapkami vody, naneste hustý krém na inkriminovaná místa a nechte působit tak 15 minut. Nakonec mřížku opláchněte a osušte.

Zdroje: www.adbz.cz, www.praktickebydleni.cz, www.hunker.com