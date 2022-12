Jak vyčistit troubu úplně bez námahy: Stačí vám 4 ingredience ze spíže

Na každý kout v domácnosti platí tyto 4 klasické a zcela běžné domácí prostředky. Jen je třeba vědět, jak je správně použít. Umíte vyčistit troubu, aby byla jako ze škatulky?

Zdroje: www.youtube.com, www.allrecipes.com

Úklid se nevyhne ani troubě a sporáku

Čištění trouby patří rozhodně k méně příjemným činnostem. Kvůli vysoké teplotě bývá trouba plná připečené mastnoty a někdy bohužel i zbytků jídla při neopatrné manipulaci anebo občasnému přešlapu při pečení.

I když jsou různé spreje se čpavkem a jinými agresivními látkami účinné a jejich použití snadné, i tyto přípravky mají pár „ale“! Patří k těm dražším, příšerně agresivně páchnou, a pokud se vám nepodaří perfektně troubu vytřít, nepříjemný zápach pocítíte také při prvním následném použití trouby.

Nezapomeňte troubu pořádně vytřít do sucha, aby vás nepřekvapil nepříjemný zápach při jejím příštím použití. Zdroj: Daniel Jedzura / Shutterstock.com

Troubu vyčistíte i tabletou do myčky

Co můžete použít a už máte doma? Podobně agresivní a zároveň abrazivní je také tableta do myčky. Stačí ji trošku navlhčit a tímto pomalu se rozpouštějícím mycím prostředkem vyčistit nejen troubu, ale také sklo dvířek. Nevýhodou je nutnost práce v rukavicích a také to, že i v případě použití tohoto prostředku může být trouba při dalším zahřívání cítit.

Vyčistěte připálenou troubu obyčejnou tabletou do myčky nádobí. Zdroj: Profimedia.cz

Účinný domácí sprej na čištění trouby

Z obyčejných kuchyňských surovin si také můžete smíchat účinný sprej. Podívejte se, jak na to, v tomto kratičkém video příspěvku:

Vyčistěte troubu postaru

Zastánci úklidu postaru, bez chemikálií či průmyslově vyráběných prostředků však doporučují jen obyčejnou jedlou sodu a ocet, ale fígl spočívá v jejich použití. Z trouby vytáhněte rošty a v misce smíchejte půl hrnku jedlé sody s troškou teplé vody. Vznikne vám pasta nebo kaše, kterou pak houbičkou naneste na veškeré povrchy uvnitř trouby. Tento film z jedlé sody nechejte působit přes noc.

Druhý den postříkejte zaschlý film ze sody octem v rozstřikovači a veškeré povrchy vytřete dosucha. Kyselý ocet však můžete jednoznačně nahradit také citronovou šťávou nebo troškou ve vodě rozpuštěné kyseliny citronové.