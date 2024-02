Chcete si ušetřit čas a síly? Poradíme vám, jak můžete vyčistit kuchyňskou troubu snadno a bez práce!

Čistění trouby nepatří zrovna mezi oblíbené činnosti. Pokud se chcete vyhnout namáhavé, zdlouhavé a nepříjemné dřině, vsaďte na prostředky, se kterými to zvládnete snadno, rychle, a dokonce i bez chemie. Máme pro vás hned několik osvědčených tipů!

Jak vyčistit troubu? Podívejte se na YouTube video na kanálu Jak na úklid info:

Zdroj: Youtube

Základem je pravidelnost

V případě, že se chcete vyhnout vysilujícímu drhnutí trouby, je dobré se o ni starat pravidelně. Nejlépe hned po každém použití. Čím budou nánosy špíny v troubě déle, budou přibývat a půjdou hůře čistit. Nikdy nepoužívejte nic ostrého jako například drátěnku či hrubý kartáč, vnitřek trouby byste tak mohli poškodit. Při nanášení čisticího prostředku vždy dávejte pozor, aby se nedostal u horkovzdušných trub do ventilátoru.

close info focal point/Shutterstock.com zoom_in Pokud je trouba relativně čistá, otřete po každém pečení celý vnitřek trouby octem.

Ocet

Jak tedy nejlépe na troubu? Pokud je trouba relativně čistá, otřete po každém pečení celý vnitřek trouby hadříkem nebo jemnou houbičkou, které jste předem namočili v octu. Následně troubu rozhřejte na teplotu 150 °C, a to alespoň na půl hodiny. Teplem pomůže ocet rozpustit mastnotu a nečistoty. Následně nechte troubu vychladnout a nakonec ji otřete vlhkým čistým hadříkem a nechte zcela vyschnout. Tato jednoduchá údržba se vám dozajista vyplatí, předejdete větším nánosům špíny.

Citron

Na čerstvé připáleniny a mastnoty funguje perfektně také čerstvě vymačkaná šťáva z citronu. Připravte si zapékací mísu, do které nalijte trochu horké vody společně se šťávou z 1 citronu. Takto připravenou nádobu vložte do předem vyhřáté trouby na 160 °C na dobu 15 minut. Pak ji vypněte a nechte vychladnout. Celou dobu troubu neotvírejte a nechte výpary z citronu působit. Na závěr vytřete celý vnitřek jako v předešlém případě čistým hadříkem do sucha.

Pasta z jedlé sody s citronem

Pokud jste troubu lehce zanedbali, využijte k bezpracnému čištění osvědčený bílý prášek jménem jedlá soda. Smíchejte ji nejprve s trochou citronové šťávy a vyrobte si účinnou čistící pastu. Naneste ji houbičkou nebo hadříkem na vnitřní znečištěné plochy, vyhněte se však topným tělesům. Zvláštní pozornost věnujte především usazeným mastným skvrnám. Pastu pak nechte působit nejlépe přes celou noc. Druhý den troubu očistěte stejným způsobem, který již znáte.

close info New Africa zoom_in Pokud jste troubu lehce zanedbali, využijte k bezpracnému čištění osvědčený bílý prášek jménem jedlá soda.

Na sklo využijte kypřící prášek

Nezapomínejte ani na pravidelné čistění skla. Velice snadno a rychle ho očistíte pomocí kypřícího prášku. Smíchejte ho v misce s trochou vlažné vody, směs naneste na sklo a nechte působit 30 až 60 minut. Nakonec otřete vlhkým hadříkem.

