Jak vyčistit troubu bez námahy? Stačí vám k tomu obyčejná tableta do myčky

Trouba je typ spotřebiče, který dostává v domácnosti dost zabrat. Po čase trouba nevypadá příliš vábně, přes všechnu tu mastnotu a nečistoty není přes sklo ani vidět. Jak snadno troubu vyčistit pomocí tablety do myčky?

Nánosy mastnoty v troubě nejsou nic neobvyklého. Člověk peče a peče, pak se jen diví a diví. Tahle hrůza se dokázala vytvořit za tak krátkou dobu? Dokázala!

Nebudeme si nalhávat, že veškerá očista spotřebičů patří mezi oblíbené činnosti. Ať už jde o troubu, myčku, lednici či pračku, nikdy se nám do toho nechce. Zřídkakdy se do práce vrhneme hned, naopak se takováto činnost odkládá na „až bude čas". Pustíte se do očisty ve chvíli, kdy už se vážně stydíte, že jste lenoch. V tomto okamžiku je špína v troubě dostatečně zažraná, tím pádem bude čištění o to horší. Ale i s takovou nečistotou si tableta do myčky dokáže poradit. Tak s chutí do toho a rychle od toho!

Způsobů, jak si s mastnotou v troubě poradit pomocí tablety do myčky, je několik. Zdroj: Shutterstock

Kouzlení s tabletou do myčky

Všeobecně se doporučuje sáhnout po tabletě ekologické, která není až tak moc agresivní. Způsobů, jak si s mastnotou v troubě poradit, je několik. Jednou z metod je čištění samotnou tabletou. Na tento způsob si nachystejte rukavice, přeci jen budete manipulovat s tabletou, která pro lidskou pokožku nepředstavuje zrovna extra pečující balzám.

Tabletu vyndejte z veškerého obalu, pokud máte tablety s rozpustnou fólií, i tu je potřeba odstranit. Připravte si misku s teplou vodou, tu vložte do trouby, ať ji máte po ruce. Vezměte tabletu a do misky s vodou ji na chviličku ponořte, poté s ní začněte čistit povrch trouby. Nebojte se maličko přitlačit. Jakmile tímto způsobem očistíte celou požadovanou plochu, setřete jí vlhkým hadrem. Dosucha otřete plochu, ideálně hadříkem z mikrovlákna, kdo mu přišel na chuť, jistě ho využívá dennodenně.

Na přesný postup se můžete podívat na tomto videu:

Někdo naopak nechá tabletu rozpustit v malém množství vody, do vzniklé kašičky namáčí houbičku a postupně troubu vyčistí. Jaký způsob použijete, je jen na vás.

Tableta do myčky umí i další věci

Ano, tableta do myčky se dá použít mnoha způsoby. Hodí se například i na pročištění pračky. Stačí, když do bubnu vhodíte dva kusy a zapnete program na vyšší teplotu (minimálně 60°C). Samozřejmě do bubnu nic jiného kromě tablet nedávejte.

Další využití najde tableta venku, a to na zahradní nábytek. Ten sice už pomalu po sezóně sklízíme do kůlen, ale na jaře se vám tento fígl bude rozhodně hodit. Do kýblu s teplou vodou dejte tabletku do myčky, nechte jí rozpustit a vzniklým roztokem omyjte nábytek od nečistot. Věřte, že nečistoty půjdou dolů jedna báseň.

Tableta do myčky pomůže vyčistit i záchod. Zdroj: Shutterstock

Pokračovat budeme na toaletě. Očista wc patří k denní rutině. Jestliže máte tvrdou vodu, vodní kámen je nejspíš vaším velkým společníkem. Jednou za čas hoďte tabletu do myčky do toaletní mísy, nechte cca 20 minut působit a záchod vydrhněte hygienickou štětkou. Usazeniny odplavou společně se spláchnutím.

