Záchod je základ. Když nefunguje, celá rodina to pocítí. Co nejčastěji způsobuje ucpání WC a jak se s tím můžete vypořádat?

Když se záchod ucpe, není to jen tak. Podle instalatérů bývá důvodem špatné zacházení a to většinou spočívá v tom, že se do mísy vylévají věci z kuchyně, které ucpávají potrubí.

„Nejvíc rizikové jsou zbytky jídel a jedlé oleje!“ říká instalatér s tím, že všechny tyto pochutiny se přichytávají na stěnách potrubí a pomalu, ale jistě, ho ucpávají.

Výsledkem je pak návštěva instalatéra, který se určitě prodraží. „Veškeré tuky proto slévejte do skleněné lahve (můžete použít větší zavařovačku) a poté odneste do kontejneru na tuky. Zbytky mastnoty na nádobí setřete papírovou utěrkou a odhoďte do koše,“ doporučuje odborník.

Autor videa Check it Out vám ukáže, jak si poradit s ucpaným záchodem. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Pozor také na vlasy

Do záchodu nepatří ani jiné odpadky, které jsou spojené s hygienou. „Určitě se vyhněte tomu, že do mísy budete házet vlasy, vousy, chlupy a jiný podobný materiál. Ten působí podobně jako tuky – usazuje se na potrubí a soustavně ho ničí,“ říká instalatér.

Problémové jsou i další věci, jako například odličovací tampony, ušní tyčinky nebo dětské ubrousky. Do záchodu nepatří ani další věci z nerozložitelných materiálů jako jsou cigarety, dřevo, vlhčené ubrousky, plenky, kondomy nebo zvířecí výkaly. Veškerý odpad směřujte do koše!

Pumpování zvonem

Občas se stane, že i když se chováte ke svému WC ohleduplně, ucpe se. V takovém případě můžete jako první pomoc použít zvon. Jak na to: Nasaďte zvon na odpad a pumpujte vší silou. Podtlak, který vznikne v odtoku vyplaví veškeré nečistoty. Pozor: Všechnu tuto špínu znovu nesplachujte! Naopak – nasaďte si rukavice a všechen ten marast dejte do pytlíku a vyhoďte do poplenice.

Chemie na větší nečistoty

Pokud je vaše WC hodně zanesené, budete potřebovat trochu těžší kalibr. Tím je bezesporu chemie – tedy přípravky, které rozloží špínu a mastnotu. Jedním z takových je i čisticí přípravek Krtek. Jak ho použít: Do záchodu nalijte ½ litru přiměřeně horké vody.

Pozor, neměla by být úplně vařicí, protože by se tím keramika klozetu poničila. Pak do odtoku nasypte 2 – 3 víčka čisticího prostředku Krtek a nechte ho působit. Přípravek obsahuje hydroxid sodný, který rozpustí vlasy, vatu, papír, ale částečně i kuchyňský odpad. Po deset minutách ho propláchněte vodou a měli byste mít po problému!

Hezky ekologicky

Pokud potřebujete vyčistit záchod a nechcete do něj „lít chemii“, vystačíte si s očistnými ekologickými tyčinkami. Fungují na principu uvolňování přírodních bakterií a enzymu. Jejich účinnost je stejná jako u běžných chemických čističů, ale na rozdíl od nich příjemně voní. Další výhodou této ekologické varianty je, že je z 99,5 % z přírodních surovin a navíc je rozložitelná… Použití je snadné – vložíte přípravek do odtoku a necháte pozvolna rozpustit.

close info Profimedia zoom_in Jedlá soda s octem dokážou také vyčistit odpad...

Soda a kanalizační pero

Pokud nemáte doma žádný prostředek, můžete do odpadu nalít 500 g jedlé sody a zalít ji 1 litrem stolního octa. Směs nechte působit přes noc a poté spláchněte. Mělo by to toaletu zprůchodnit. Dalším řešením je také takzvané kanalizační pero, které koupíte v železářství.

Jak ho použít: Pero jednoduše zasuňte do odpadu a postupujte s ním dál do potrubí. Časem by měly vyplavat nečistoty, které okamžitě zachyťte a vyhoďte. Pokud ani toto nepomůže, nezbyde vám nic jiného než instalatér. Zaplatíte dost peněz, ale funkční záchod za to stojí!

Zdroje: www.sanitino.cz, www.hezkakoupelna.cz