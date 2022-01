Jak vyčistit vanu od rzi: Spolehlivá je kombinace sody a kyseliny citronové

Koupelna není jen místnost sloužící k očistě, ale je také ideálním místem k odpočinku a relaxaci. Také si rádi dopřáváte antistresovou vonnou lázeň při svíčkách? Tak to jistě chcete mít naprosto čistou vanu, a ne si kazit požitek pohledem na skvrny od rzi a vodního kamene. Poradíme vám, jak je s přehledem a lehkostí můžete vyčistit levnými přírodními prostředky.

Naložit se do vany a mít čas jen pro sebe, to je sen každého milovníka vodní lázně. A k tomu je zapotřebí čistá a nádherně lesklá vana. Usazují se na ní nejen nečistoty, které ze sebe oplachujeme, ale i částečky mýdla, mastnota, vodní kámen a rez. Poradíme vám, jak se jich dokonale a efektivně zbavit.

Úspěch tkví v pravidelnosti

Na zašlou špínu a známky opotřebení občasný úklid nestačí. Nejjednodušší řešení, jak mít vanu dokonale čistou, je její pravidelná údržba. Pokud ji vyčistíte ihned po každém koupání či sprchování, ušetříte si spoustu času a námahy při pozdějším pracném drhnutí. Pozornost věnujte také spárám a dlaždičkám. Všechny povrchy v koupelně byste měli poctivě umýt minimálně jedenkrát týdně.

Jak se vypořádat se rzí

Rez je červenohnědý povlak, který se tvoří na povrchu železných a ocelových předmětů a proces jeho vzniku se nazývá koroze. Výsledkem korozivního působení vnějšího prostředí je pak znehodnocený materiál, protože rez je porézní a postupně odpadává. Znovu tím odhaluje čerstvý povrch a proces koroze pokračuje.

Kyselina citronová s jedlou sodou jsou dokonalí čističi rzi. Zdroj: shutterstock.com

Rez se může snadno objevit i na vaně, ať už je z jakéhokoli materiálu. Způsobí jej tvrdá voda bohatá na železo, která na povrchu zaschne, nebo mokrý kovový předmět, který necháte ve vaně položený. Dobrou zprávou ale je, že se skvrn od rzi můžete zbavit poměrně snadno, a dokonce k tomu nemusíte používat chemické prostředky.

Kyselina citronová s jedlou sodou rez dokonale vyčistí

Tyto dvě ingredience jsou v kombinaci naprosto efektivním čistícím prostředkem. Kromě rzi si skvěle poradí i s vodním kamenem, mastnotou a špínou. K likvidaci nečistot budete kromě těchto dvou ingrediencí potřebovat už jen vodu. Vytvořte si roztok nebo čistící pastu, podle toho, co máte raději. Výsledek se dostaví v obou případech. Důkladně zhotovený čistič naneste na všechna špinavá místa, popř. jím natřete celou vanu a nechte ho pár hodin působit. Nakonec stačí povrch vany setřít jemnou houbičkou a spláchnout čistou vodou.

Vinný ocet je také nepřítel rezavých skvrn

Na místa, kam pravidelně stéká po vaně železitá voda, je úžasným pomocníkem i vinný ocet s kuchyňskou solí. Smíchejte 50 ml octa s 1 lžící soli, poté je ohřejte, ale nevařte. Naneste na skvrny a nechte působit alespoň 30 minut. Poté setřete a důkladně opláchněte. Podle potřeby opakujte, dokud rez zcela nezmizí.

Využijte i zázračné účinky brambor

Pokud doma nemáte ocet a sůl doma, nevadí. Poradíte si i jinak. Nachystejte si bramboru a tekuté mýdlo. Použít můžete i tuhé mýdlo, stačí jej kousek rozpustit ve vodě. Bramboru rozkrojte, ponořte ji do tekutého mýdla a vydrhněte s ní všechny rezavé skvrny. Zdá se vám to neuvěřitelné? Zkuste to a přesvědčte se, že i tato metoda je stoprocentně účinná.

Pokud doma nemáte ocet a sůl doma, nevadí. Poradíte si i jinak. Nachystejte si bramboru a mýdlo. Zdroj: shutterstock.com

Lesk jako blesk

Pro finální lesk na vaně můžete po jejím vyčištění využít kombinaci citrusové šťávy, sody a boritanu sodného, který možná znáte pod názvem „borax“. Roztok aplikujte na povrch vany a pomocí houbičky nebo velmi jemného hadříku směs roztírejte a postupně vyleštěte celou plochu. Na závěr celou vanu pečlivě opláchněte čistou vodou.

