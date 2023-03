Skvrny na sklokeramické desce: Takhle se jich bezpečně zbavíte za pár vteřin

Sklokeramická deska je dnes skoro v každé domácnosti. A není divu – je praktická a dobře se udržuje. Jak byste se ale o ni měli starat, aby vám vydržela co nejdéle a jak sklokeramickou varnou desku vyčistit od nevzhledných skvrn?

Výhodou sklokeramické desky je její hladký povrch a černá barva, která se hodí skoro ke každému stylu kuchyňské linky. A nejen to! K dostání je v různých velikostech – od dvou až do pěti plotýnek. Kvůli své variabilitě je vhodná jak pro single, tak i pro páry či větší rodiny. Ale co si budeme povídat, taková varná deska není úplně „za hubičku“. Nová stojí kolem pěti tisíc. Máte ji také doma? Jak se o ní můžete starat, aby vám vydržela co nejdéle? Odborníci na to mají jasnou odpověď...

Před použitím sklokeramickou desku otřete

Podle expertů na sklokeramické desky byste měli desku čistit nejen po vaření (kdy na ní nacáká jídlo, popřípadě tuk ze smažení), ale také v době, kdy je relativně čistá a vůbec se na ní nepracuje. Důvod je prostý. Během doby, kdy se nepoužívá, na ní ulpívá prach, drobky, vlasy a další nečistoty, které víří vzduchem. Když se pak rozhodnete vařit na desce s tímhle popraškem, můžete poškodit její povrch. Navíc prach se může také připalovat. Proto pravidlo číslo jedna zní – než začnete vařit, vždycky sklokeramickou desku otřete vlhkým měkkým hadříkem.

Problémy s připečením řešte okamžitě

Občas se stane, že při vaření dochází k větším či menším nehodám. Stačí, aby vytekla voda z brambor a někde ukápla omáčka a hned je problém na světě. Menší tragédii může způsobit i roztavený plastový předmět, který se na povrch přilepí jako žvýkačka. Jakmile se něco takového stane, na nic nečekejte, vypněte spotřebič a snažte se situaci řešit ještě zatepla. V opačném případě by mohl plastový oharek na varné desce zatuhnout a způsobit její poškození.

Škrábance na desce: Dají se odstranit?

Zaznamenali jste na své sklokeramické desce škrábance? Nepropadejte panice. Tyhle drobné rýhy a známky opotřebení můžete částečně zmírnit pomocí běžných surovin z domácnosti. Jak na to?

Vytřete poničená místa vlhkým hadříkem s trochou zubní pasty. Použít můžete i směs jedlé sody a vody, dobře funguje i pasta na zuby. Ale pozor! Při aplikaci nikdy nepoužívejte sílu. Hluboké rýhy z desky stejně nevybrousíte. Pokud nejdou zjemnit, berte je jako patinu vašeho častého vaření. Jakmile se ale na varné desce objeví prasklina, je potřeba zavolat servis a raději okamžitě desku vyměnit.

Když se objeví duhové skvrny

Po úklidu sklokeramické desky se mohou objevit takzvané duhové skvrny. Nejde ani tak o technický problém, jako o kosmetickou záležitost. Duhových skvrn se zbavíte, když místo přeleštíte prostředkem, který obsahuje alkohol. Podobně funguje i octový roztok.



