Jak vyčistit venkovní dlažbu. Jděte cestou nejmenšího zla. Toto vám pomůže

Máte z betonu podlahu pod pergolou, příjezdovou cestu nebo dekorativní venkovní dlažbu na zahradě? I betonová dlažba si zaslouží pěkný neflekatý vzhled před tím, než se rozjedou víkendy plné grilování a rodinných setkání. Letní sezona je tu i s tipy, jak účinně vyčistit venkovní betonovou dlažbu!

Venkovní dlažba nemusí být nudná šedá

Betonové povrchy jsou zdánlivě unylé šedé plochy, ale není to tak úplně pravda. Podlaha i dlažba z betonu mohou být i dekorativní nebo barevné, leštěné, s různými neobvyklými a speciálními vizuálními úpravami. Beton lze použít i na povrch kuchyňské linky, do koupelen nebo ve velkých kancelářských prostorách. Záleží jen na provedení, použité moderní technologii a materiálech následné úpravy. Zajímá vás víc? Inspirujte se, jak lze oživit nudnou šedou venkovní podlahu, internet je plný galerií a obrázkových návodů jak na to.

Kde se vzaly skvrny?

I ti nejopatrnější z nás si venku na zahradě vytvoří časem skvrny na dlažbě. Ty mohou být následkem neopatrného zacházení například s barvami, oleji nebo i jídlem a nápoji, ale jsou také způsobeny běžným užíváním. Než se vrhnete na kolena s drátěným kartáčem v ruce, přečtěte si několik tipů, jak čistit venkovní betonové dlažby. Protože jsou porézní, jejich čištění není vždy jednoduché ani hotové na první pokus.

Jak dlažby nečistit!

Drátěný kartáč si nechte až jako poslední zoufalý pokus o vyčištění betonu. Poškrábe jej a může způsobit nevratné změny na vzhledu vaší podlahy. Také myslete na to, s jakými materiály a chemikáliemi budete pracovat. Pokud budete dlažbu oplachovat, květinám a zeleni v jejich okolí by se to nemuselo líbit. Pamatujte na ochranné oděvy při práci. Především mohou trpět vaše ruce.

Stejně tak jako jste zvyklí zkoušet na malém kousku barvu nebo naopak odbarvení vlasů, oblečení atd i u dlažby si vyzkoušejte postup na malém kousku povrchu někde stranou, jen pro případ.

Dlažba je v zahradách velmi praktická, ale není jednoduché ji vyčistit. Zdroj: Shutterstock.com / Vladimir Trynkalo

Jak vyčistit skvrny od vína

Červené víno má tu úžasnou vlastnost, že krásně drží na veškerých površích. Mohou to byt podlahy, halenka, kravata nebo cokoli jiného. I na betonových podlahách vydrží dlouho dobu. Na skvrny od červeného vína použijte roztok vody s trochou glycerinu s pár kapkami tea tree oil, resp. oleje z čajovníku. Pořádně skvrnu navlhčete, aby roztok prosákl do porézního betonového povrchu a nechejte vlhké asi půl hodiny. Poté zkuste vyčistit obyčejným plastovým kartáčem nebo houbičkou. Pokud skvrna stále drží, přidejte do roztoku více tea tree olejíčku i glycerinu a zopakujte.

Stopy na dlažbě od květináčů

Klasickými skvrnami na venkovní dlažbě jsou ty od květináčů a vody, která z nich vytékala. Nové skvrny je možné vyčistit obyčejným přípravkem na mytí nádobí a houbičkou. Pokud se vám to nedaří, posypte navlhčenou dlažbu sypkým práškem na praní a nechejte působit přibližně deset minut. Po uplynutí doby polijte horkou vodou a zkuste vše vyčistit kartáčem. Opakujte v případě potřeby.

Co vyčistí skvrny od kávy?

Káva je také nápojem, který dokáže nepěkně obarvit venkovní dlažbu, a to především pokud ji nevyčistíte brzy. K jejímu odstranění použijte roztok vody a glycerinu 4:1. Houbičkou navlhčete a jemným drhnutím skvrnu odstraňte. Nezapomeňte pořádně opláchnout, případně zopakovat.

Mastnota lze z dlažby odstranit jen velmi těžko

Na odolnou mastnotu z grilování, voskovek, plastelíny či svíček vyzkoušejte tyto dva postupy.

Prvním způsobem je vytvoření pasty z prášku na praní a vody. Pořádně obě složky promíchejte a aplikujte na skvrnu. Přikryjte na dobu 24 hodin. Ideálně položte na skvrnu igelit a jeho kraje přilepte izolační páskou. Já osobně bych radši přes igelit položila květináč nebo hrnec, který by držel kraje igelitu pěkně u země. Druhý den odkryjte a vydrhněte plastovým kartáčem.

Druhý způsobem vhodným pro likvidaci mastnoty na betonu je použití spreje WD-40 nebo přípravky na sporáky a trouby. Skvrnu zvoleným přípravkem opravdu hodně postříkejte. Nechte chvilku působit, kusem hadru nebo papírovým ubrouskem odsajte tekutinu a pořádně pod tlakem skvrnu opláchněte.

Skvrny od borůvek a ovoce nepotěší ani na šatech ani na dlažbě. Zdroj: Shutterstock.com / FamVeld

Vyčištění skvrn od ovoce také potrápí

I ovoce zanechává tmavé skvrny na venkovní dlažbě, ale i na ně máme trik. Z mouky a peroxidu vytvořte pastu, kterou přikryjte, stejně jako v případě čištění mastnoty. Nechte působit den až dva! A pořádně pod tlakem opláchněte. Výsledkem bude čistá dlažba bez velkých barevných rozdílů.