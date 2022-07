Jak vyčistit vodní kámen ze záchodové mísy: Účinné kamenožrouty máte doma

Zdá se vám boj s vodním kamenem v záchodě nekonečný? Nejspíš bude na vině tvrdá voda, se kterou je těžké pořízení. Jak alespoň ušetřit za drahé prostředky?

Očistu toalety se rozhodně nevyplatí odfláknout. Čistý domov, čistý záchod, tak by to jednoduše mělo být. S neustálým usazováním vodního kamene nic moc nesvedete, ale můžete se alespoň v boji proti němu zdokonalovat.

Lidé, co mají v domácnosti tvrdší vodu nebo využívají vodu studniční, která má vápencové podloží, si nejspíš na častější drhnutí (nejen) toalety už zvykli. Pravidelně se ale věnují i domácím spotřebičům, jako jsou pračka či varná konvice.

Pokud máte doma tvrdou vodu, poznáte to nejen na WC, ale také na varné konvici a jiných spotřebičích, v nichž se ohřívá a chladne voda. Zdroj: Shutterstock

Kde se bere vodní kámen

Jedná se o tvrdý povlak, který vzniká na stěnách nádob všude tam, kde se přechovává tvrdá voda. Vytváří se změnou rovnováhy mezi ionty hydroxidu vápenatého a kyseliny uhličité při tepelné změně a jejich vyloučením do vody. Většinou je vodní kámen bílé barvy, ale může se zabarvovat do hnědé až žluté.

Kyselina citronová

Kyselina citronová na vodní kámen je skvělá volba. Lidé, kteří holdují tzv. netoxické domácnosti, jistě mají kyseliny citronové doma větší zásobu. Pokud mezi ně nepatříte, nevadí, kilogram kyseliny citronové pořídíte okolo 180 Kč v drogerii. Do mísy vsypte cirka hrnek kyseliny citronové a nechte působit minimálně půl hodinky. Štětkou celou mísu ještě dočistěte, pak už stačí jen spláchnout.

Skvělou službu při odstraňování vodního kamene ze záchodu odvede kyselina citronová. Zdroj: shutterstock.com

Cola je účinný kamenožrout

Jelikož colové nápoje obsahují kyselinu fosforečnou, jsou ideálními pomocníky v boji proti vodnímu kameni. Kupte si 2 litry coly (nejlépe zlevněnou v akci) a nalijte celý obsah do toaletní mísy. Účinkovat byste ji měli nechat alespoň 12 hodin, ideálně tedy přes noc, kdy toaletu nepoužíváte.

Ocet nezklame

Ocet a jeho síla překvapí i v tomto případě! Tuto levnou ingredienci se rozhodně vyplatí mít doma ve spíži. Nejlepší je ocet používat pravidelně přímo do splachovací nádržky. V případě čištění mísy je nejideálnější zastavit přívod vody do nádržky a spláchnout, aby se do mísy opětovně nenapouštěla voda. Do prázdné mísy vlijte ocet a nechte působit přes noc. Pak dočistěte štětkou.

S čištěním toalety pomůžou jedlá soda a ocet. Zdroj: gcafotografia / Shutterstock.com

Domácí šumivá bomba do WC

S největší pravděpodobností znáte bombu do koupele, ale můžete si takovou připravit i do toaletní mísy. Nachystejte si 80 g kyseliny citronové, 200 g jedlé sody, jednu lžíci přípravku na nádobí a několik kapiček esenciálního oleje pro svěží vůni. Nejprve smíchejte v misce všechny suché ingredience, do nichž přidávejte po troškách ty tekuté. Výsledná konzistence, která se napchá do formiček, by měla vypadat jako namočený písek. Formičky se směsí nechte zhruba 10 hodin vyschnout. Před zahájením očisty wc vždy jednu bombu vhoďte do mísy, nechte vyšumět a chvíli působit. Uchovávejte například ve sklenici od okurek.

