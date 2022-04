Jak dokonale vyčistit záchod: Vytvořte pastu z pracího prášku a jedlé sody

Jak levně a účinně vyčistit záchod? Máme pro vás účinnou a rychlou variantu! Dozajista zaboduje jedlá soda a jedna perfektní směs.

Usazeniny, vodní kámen a zanesená mísa. To nepotěší nikoho, takže se jich nejlépe okamžitě zbavte! Čím dřív to uděláte, tím se vám záchod bude čistit snadněji. Příčinou nepříjemných záchodových nečistot jsou minerální usazeniny, které se tvoří především v domácnostech s tvrdou vodou. Patříte mezi ně? Neklesejte na mysli, jsou prostředky, které vám udělají z toalety voňavý a lesklý luxus. Využít k tomu můžete spoustu domácích přípravků, které pracují efektivně a jejich velikou výhodou je, že jsou mnohem ekologičtější a bezpečnější pro lidské zdraví než ty chemické.

Pravidelné čištění je základ

V této místnosti platí pravidlo důkladné očicty a záchodové mísy se to týká dvojnásob. Dokonale čistá toaleta by měla být běžnou normou každé domácnosti. Přestože ji máte precizně vycíděnou, neznamená to, že na ní již nejsou žádné bakterie. Pro opravdu dokonalou čistotu záchodu je totiž také důležitá jeho dezinfekce.

Smíchejte v misce 1 lžíci jedlé sody, 1 lžíci pracího prášku a 3 lžíce octa. Vše důkladně promíchejte a nechte dokonale rozpustit. Zdroj: shutterstock.com

Účinná směs, která zlikviduje nečistoty i zápach

Smíchejte v misce 1 lžíci jedlé sody, 1 lžíci pracího prášku 3 lžíce octa. Vše důkladně promíchejte, nechte dokonale rozpustit a potřete směsí celý vnitřek toalety. Výhodou této směsi je, že s ní můžete s přehledem vyčistit nejen vnitřek toalety, ale i záchodové prkénko. Nakonec mísu očistěte štětkou a spláchněte. Vnější stěny otřete a osušte papírovými utěrkami.

Jedlá soda s citronovou šťávou mají také sílu

Netrapte se zbytečně s nepříjemně zapáchající záchodovou mísou a vyzkoušejte směs z jedlé sody a citronové šťávy. Rovnoměrně nasypte do mísy jedlou sodu a pokapejte ji citronovou šťávou. Nechte tak 2 až 3 hodiny působit a opět ošetřete záchodovým kartáčem a spláchněte.

Ocet také nikdy nezklame

Ocet má doma snad každý a jistě znáte i jeho čistící účinky, proto jej můžete využít i jako bezvadné čistidlo toalety. Oproti přípravkům s obsahem chlornanu sodného je to velmi bezpečný preparát. Nalijte do hrnce 1 litr octa a přiveďte jej k varu. Pokud chcete účinek octa ještě znásobit, přidejte do něj 1 polévkovou lžíci jedlé sody. Směs pečlivě rozmíchejte a nalijte do záchodové mísy, nechte působit a dočistěte pomocí záchodové štětky.

Posilte účinek octa solí

Další ověřená metoda je kombinací antibakteriálních a odvápňovacích účinků octa s abrazivních schopností soli. Nejprve ohřejte ocet a zvlhčete jím připravenou sůl. Nechte chvíli odstát a pak sůl naneste na vnitřní stěny mísy. Nechte několik hodin nebo přes noc působit, usazeniny se začnou odlupovat. Druhý den je okartáčujte a povrch opláchněte čistou vodou.

Jestli chcete mít toaletu opravdu jak z alabastru, nezapomeňte i na záchodovou štětku. Zdroj: shutterstock.com

Udržujte v čistotě i štětku

Jestli chcete mít toaletu opravdu jak z alabastru, nezapomeňte i na záchodovou štětku. Měla by být vždy čistá a připravená k použití. Nalijte vodu se solí a troškou kyseliny citronové do nádobky, v níž je umístěna. Bude tak dokonale vydezinfikována hned po každém použití a dojde i k potlačení všech pachů. Roztok by se měl alespoň jednou za týden vyměnit.

