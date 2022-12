Jak vyčistit záchod bez otravného drhnutí: Postup se solí a sodou krok za krokem

Dokonale čistá toaleta je základem každé domácnosti. Její drhnutí však nepatří zrovna k oblíbeným činnostem. Jak tedy vyčistit záchod jednoduše a téměř bez práce?

Pokud vás otravují nehezké usazeniny v záchodové míse a jejich likvidace vám přijde obtížná, neházejte flintu do žita. Raději sáhněte po těch správných ingrediencích, které vám značně usnadní práci a toaletu perfektně nejen vyčistí, ale i vydezinfikují. Jejich velkou výhodou je, že jsou mnohem ekologičtější a bezpečnější pro lidské zdraví než ty chemické.

Jak jednoduše vyčistit WC od úporných usazenin? Inspirovat se můžete na videu zde:

Kombinace jedlé sody se solí je superčistič

K nádherně čistému záchodu vám postačí pouze dvě suroviny, a to 100 g hrubozrnné soli a 10 g jedlé sody. Smíchejte je společně se 100 ml vody a vytvořte si hladkou směs. Naneste ji na vnitřní stěny toalety a nechte minimálně 2 hodiny působit, nejlépe však přes noc. Druhý den už jen mísu vyčistěte štětkou a spláchněte. Odměnou vám bude toaleta bez žlutých skvrn, vodního kamene a bez nepříjemného zápachu.

Jením z prostředků, kterým vyčistíte záchod bez práce je i jedlá soda a sůl. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Využijte sílu octa

Ocet má doma jistě každý, takže stačí pouze sáhnout do spíže a vyrobit si účinný čistič, který je také šetrný k přírodě. Nalijte si do hrnce 1 l octa a přiveďte jej k varu. Pokud chcete jeho sílu znásobit, můžete přidat 1 lžíci jedlé sody. Následně ocet či směs nalijte do záchodové mísy a nechte působit. Pak toaletu dočistěte, stejně jako v předchozím případě.

Vyrobte si domácí čisticí tablety

Vyrobit si lze i čisticí tablety, které budete mít vždy při ruce a nebudete muset před každým úklidem čisticí prostředek vyrábět. Jak na to?

Nejprve si v jedné nádobě smíchejte 160 gramů jedlé sody a 60 ml citronové šťávy. V další nádobě smíchejte 1/2 polévkové lžíce octa s 1 lžící 3 % peroxidu vodíku. Obě směsi poté promíchejte a pro příjemnou vůni přidejte pár kapek oblíbeného vonného oleje.

Pak si z připravené hmoty vytvarujte kuličky či jiné tvary, které nechte ještě tak 4 hodiny vyschnout. K čištění toalety vám vždy postačí jeden kus. Jednoduše tabletu vhoďte do mísy, nechte působit přes noc a dočistěte známým způsobem.

Vyrobte si domácí „eko“ tablety. Zdroj: shutterstock.com

Perfektně funguje také česnek i zázvor

Na čištění toalety můžete použít i tyto naprosto přírodní ingredience. Vhoďte do mísy několik nakrájených kousků jedné ze surovin a nechte působit přes noc. Ráno budete nadšeni, protože jen spláchnete a mísa bude krásně čistá a zároveň dezinfikovaná.

Pijete colu?

Nejde jen o oblíbený nápoj tmavě hnědé barvy, ale také o prověřený univerzální čistící prostředek. Nalijte 1 velkou sklenici coly kolem vnitřního okraje toalety tak, aby stekla po celé vnitřní ploše záchodové mísy. Nechte působit zhruba 2 hodiny, štětkou pak toaletu důkladně očistěte a spláchněte.

Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.idnes.cz, www.jakcistit.cz