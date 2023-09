Jak vyčistit záchod úplně bez námahy? Překvapivý čistič máte doma v šuplíku

Hygiena je v životě velmi důležitá a tak si jistě dáváme hodně záležet hlavně na úklidu bytu nebo domu. Právě tady trávíme chvíle odpočinku, tady jsme doma a tady se chceme cítit dobře a bezpečně – i před bakteriemi. K úklidu pak samozřejmě patří i koupelna a toaleta a na tu se dnes zaměříme.

Možná máte docela nově zrekonstruovanou koupelnu s toaletou, možná ale také tyto dvě místnosti a jejich vybavení něco pamatují. Stopy na keramice vybavení, jako jsou umyvadla, vany, ale také právě toaleta, pak zanecháváme nejen my sami jejich opotřebováváním, ale také voda, která tudy protéká. Máme-li tu smůlu, že je voda příliš tvrdá, zanáší se všechno vodním kamenem. Ale ani s měkčí vodou není vždy vyhráno.

Podívejte se na toto video na YouTube (kanál Andrea Jean Cleaning) s jednoduchým návodem:

Změna barvy nepotěší

Po čase může toaleta, ať děláme, co nás napadne, abychom tomu zabránili, pomalu žloutnout, a o to rozhodně nikdo nestojí. Podíváme-li se potom do nádrže na vodu, pravděpodobně nás polije studený pot. Právě tady se totiž hromadí problém, který následně protéká níže a barví i viditelné části této sanitární keramiky. Takže: co s tím? Vlastně není nic jednoduššího než tuto zdánlivou tragédii napravit. Rychle, snadno a levně.

Po čase může toaleta, ať děláme, co nás napadne, abychom tomu zabránili, pomalu žloutnout, a o to rozhodně nikdo nestojí. Zdroj: Shutterstock

Jednoduchá rada: použijte alobal

K vyčištění toalety použijeme to, co jistě máme doma, jen jsme dodnes netušili, kolik zajímavého využití může taková obyčejná věc mít. Jde o alobal, který za běžných okolností budeme mít patrně v kuchyni, ale tentokrát se s ním podíváme i do té nejmenší místnosti v bytě. Ze všeho nejprve si utrhneme delší kus hliníkové fólie a vyrobíme si z ní kuličku tak akorát do dlaně. Klidně si jich připravte víc, budou se hodit.

Nejprve vyčistit

Jakmile budou čisticí alobalové kuličky připraveny, vyčistíme jimi zažloutlá místa, jako bychom měli v ruce houbičku. Není třeba připomínat, že si na takovou práci vezmeme na ruce rukavice, protože nepůjde právě o tu nejčistší činnost. Nikdo se ale nemusí obávat, že tím stráví celý den, nepěkný povlak z povrchu keramiky mizí jako mávnutím kouzelného proutku, lépe řečeno kouzelného alobalu.

Utrhneme delší kus hliníkové fólie a vyrobíme si z ní kuličku. Zdroj: Profimedia

Prevence je důležitá

Po chvíli bude vše vyčištěno a jako nové. Ještě ale nebudeme nádržku zavírat, protože dovnitř nejprve vhodíme několik stejných kuliček, s jakými jsme nyní pracovali. Mohou být samozřejmě jakékoliv rozumné velikosti. Jde jen o to, aby i nadále působily v nádržce a zabraňovaly dalšímu usazování vodního kamene a dalších nečistot.

Ty totiž způsobují nejen změnu barvy toalety, ale také zdrsnění jejího povrchu a tím připravují ideální podmínky pro zrychlování tempa takového procesu. Jenomže my už teď dobře víme, co na takový problém platí, nemusíme si s ním do budoucna lámat hlavu. Za takovou radu bude ostatně jistě vděčná i sousedka nebo uklízečka u vás v podniku.

Zdroje: adbz, wincleaningwater, lifehacker