Proč dávat do toaletní mísy nafouknutý balónek? Fantastický čisticí trik!

Čistý záchod je polovina zdraví. Jak ho můžete udržovat, aniž byste na něm „nechali ruce“? Zkuste skvělý trik s nafukovacím balónkem!

WC bývá frekventovaným místem v každé rodině. Proto jeho čistota důležitá nejen na pohled, ale také pro všeobecnou pohodu. Podle vědců v každé záchodové míse žije spousta nebezpečných virů a bakterií, proto je potřeba WC často mýt a dezinfikovat. Většina lidí na údržbu záchodu používá chemikálie, kartáče a své ruce. Nyní chytré hospodyňky přišly se zlepšovákem, který vám ušetří spoustu času a hlavně nervů. Stačí mít doma zásobu obyčejných balónků, které koupíte v obchodě za pár korun. A můžete se pustit do práce!

Jak na čištění WC s balónkem, se podívejte v totmo videu:

Zlepšovák s balónkem

Balónkové čistění WC není vůbec žádná věda. Stačí si vzít jeden balónek, lehce ho nafouknout a zavázat. Připevněte k němu delší provázek a na spodek přilepte kousek obyčejné izolepy. Poté balónek vsuňte do záchodové mísy tak, aby ucpal odtokovou trubku. Snažte se, aby provázek visel přes prkénko záchoda. Díky tomu budete pak obsah mísy lépe ovládat.

Balónek je hračka, ale využijete ji prakticky i v domácnosti. Zdroj: Profimedia

Kyselina citronová v akci

Mezitím do odměrky nalijte 1 litr teplé vody (měla by mít maximálně 30 °C). Postupně v ní rozmíchejte 100 g kyseliny citronové (seženete ji v běžných potravinách). Jakmile se prášek rozpustí, nalijte směs do záchodu. Díky balónku neodteče a to je přesně to, co potřebujete. Nakonec do toaletní mísy přilijte tolik vody, aby byla zaplněná až po okraj.

Kyselina citronová vyčistí a vybělí záchodovou mísu. Zdroj: Profimedia

Dokonale čistá toaleta

Směs nechte v toaletě působit alespoň dvě až tři hodiny. Jakmile uplyne čas, pomocí provázku vytáhněte balónek z hrdla záchoda a veškerá voda vyteče. Společně s ní samozřejmě i velké množství nečistot, špíny a bakterií. Nakonec záchod spláchněte a uvidíte, že bude krásně čistý a skoro jako nový. Kyselina citronová totiž nepůsobí pouze jako přírodní dezinfekce, ale i jako bělidlo.

Stačí nechat roztok s kyselinou citornovou dvě až tři hodiny působit a záchod je jako nový. Zdroj: Profimedia

Kouzlo nakonec

A co s balónkem? Vzpomínáte si, jak jsme doporučili na balónek nalepit trochu izolepy? Tak přesně do tohoto místa píchněte špendlíkem. Tím se vzduch vyfoukne bez toho, aby balónek prasknul. Použitou pomůcku pak vyhoďte do koše. A máte vystaráno!

Extra tip: Voňavá toaleta

Čistou toaletu už máte. Tak si můžete vyrobit i přírodní osvěžovač vzduchu. Jak na to? Do uzavíratelné skleničky nasypejte trochu sody a pokapejte ji oblíbeným esenciálním olejem. Výborný je třeba rozmarýn, citronová tráva, ale i levandule, pomeranč nebo grep. Do víčka provrtejte dírky a osvěžovač vzduchu umístěte do blízkosti toalety. Příjemně provoní vzduch! Jednou za měsíc nádobu rozšroubujte a znovu zakápněte oblíbeným olejíčkem. Vonná vábnička vám bude sloužit prakticky donekonečna.

Ze sody a éterického oleje si můžete vyrobit domácí osvěžovač vzduchu. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.youtube.com, www.dumazahrada.cz