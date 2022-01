Nejjednodušší způsob, jak vyčistit zaprášené žaluzie

Milujete pocit, když máte doma „tip top“ uklizeno? Snad jste opravdu nic nevynechali a vzpomněli jste i na žaluzie. Ačkoliv se to nezdá, bývá na nich docela velké množství prachu a nečistot. Poradíme vám, jak se špíny snadno zbavit a dokonale všechny lamely vyčistit.

Žaluzie jsou elegantní a praktické, a tak se často používají nejen v domácnostech, ale i na pracovištích. Na rozdíl od závěsů dokážou téměř úplně zablokovat sluneční světlo, takže si sami můžete rozhodovat o intenzitě světla v místnosti. Pokud chcete, aby vám dlouho a dobře sloužily, měli byste je pravidelně čistit. Jinak na nich budete mít slušný nános prachu a stane se z nich semeniště bakterií a roztočů. A ačkoliv jejich údržba vypadá jako nepříjemná a zdlouhavá činnost, realita je jiná. Stačí vědět, jak si ji můžete usnadnit.

Tip pro začátek

Než se pustíte do čištění žaluzií, myslete na to, že během této činnosti zašpiníte i okna. Takže počítejte s tím, že neuniknete následnému mytí oken. V každém případě se do čištění žaluzií dejte dříve, než se pustíte do skel či rámů, jinak si zbytečně přiděláte práci.

V každém případě se do čištění žaluzií dejte dříve, než se pustíte do skel či rámů oken, jinak si zbytečně přiděláte práci. Zdroj: profimedia.cz

Vysávání je nejjednodušší a nejrychlejší

Jestliže jsou vaše žaluzie pouze zaprášené, postačí vám vysavač. Důležité je použít nejmenší nástavec se štětinkami, který je určen pro čalouněný nábytek. A určitě dejte vysavač na nejslabší výkon, abyste jednotlivé lamely nepoškodili. Pro větší pocit čistoty můžete žaluzie ještě vyčistit vlhkým hadrem. V případě, že už je na nich i starší usazená špína a mastnota, nebude tato metoda stoprocentní.

Setřete všechny lamely najednou

Chvátáte a jste v časovém presu? Vyzkoušejte další možnou a jednoduchou metodu. Všechny žaluzie nejprve zcela sklopte a vlhkým hadříkem setřete jejich celou plochu po směru sklopení. Stejně tak ošetřete i druhou stranu žaluzií. Má to však jednu malou nevýhodu! V místech, kde se jednotlivé lamely překrývají, vám prach zůstane, a tak je potřeba jej setřít později zvlášť.

Se sprchou opatrně

Pokud si troufáte, můžete zkusit hliníkové žaluzie osprchovat. Určitě je to možné, ale dejte si pozor na dvě věci. U sprch, které mají silnější proud, hrozí, že se pod jeho tlakem slabé lamely polámou či poničí. Je proto nutné s nimi zacházet opatrně. Při sušení dávejte pozor, aby nezůstaly na lamelách zaschlé kapky. Je dobré je proto buď ručně utřít, anebo vyfénovat.

Jedna po druhé

Nejklasičtějším osvědčeným způsobem je opatrně setřít jednu lamelu hezky po druhé vlhkým hadříkem. Samozřejmě z obou stran. Práci si zjednodušíte, pokud použijete speciální „kartáčky“, kterými zachytíte více lamel najednou. Velice dobrou službu vám udělá i obyčejná ponožka navlečená na ruku. Na žaluzie v běžných místnostech postačí, když tkaninu na stírání namočíte jen do vlažné vody. Ovšem v kuchyni, kde je na nich usazená i mastnota, budete muset „přitvrdit“.

Můžete použít vodu se saponátem nebo octem. Tento způsob je nejúčinnější, ale zároveň také nejpracnější. Pokud tedy takto chcete očistit žaluzie na všech oknech v bytě, připravte se na to, že vám to zabere celý den. Skvělou vychytávkou jsou v tomto případě i voňavé ubrousky určené do sušičky. Skvěle absorbují prach, a navíc bude váš byt příjemně vonět.

Práci si usnadníte, pokud použijete speciální „kartáčky“, kterými zachytíte více lamel najednou. Zdroj: shutterstock.com

Parní čistič nic nenahradí

Tento pomocník je při úklidu v domácnosti prostě nenahraditelný. Dokáže si poradit s mnoha věcmi a výjimkou nejsou ani žaluzie. A především ty obalené nevzhlednou mastnotou, která často obvyklému mechanickému čištění odolává. Pro parní čistič je to však hračka.

Čištění ultrazvukem

Chcete jít s dobou a být „in“? Zvolte ultrazvuk. Je nejrychlejší a nejpohodlnější metodou čištění žaluzií. Ultrazvuk se s úspěchem používá k čištění zdravotnických přístrojů, ve zlatnictví i v optikách. A osvědčil se také pro látkové a hliníkové žaluzie. Jen si k tomu musíte najmout renomovanou firmu. Princip tohoto čištění spočívá v tom, že se žaluzie ponoří do vodní lázně a prostřednictvím ultrazvuku vzniknou miliony bublinek, které špínu mechanicky odloupnou. Poté dojde ještě k propláchnutí v čisté vodě a na následné sušení.

