Jak vyčistit žaluzie: Úsporný trik, díky kterému si s nimi poradíte rychle

Elegantní, praktické a moderní zastínění dnes v mnoha prostorech zajišťují žaluzie. Pokud je máte doma, určitě moc dobře víte, že se na nich usazuje a drží prach společně s mastnotou. Jak se těchto nepříjemných nánosů zbavit a účinně žaluzie vyčistit?

Žaluzie jsou dnes standardním vybavením nejen našich domácností, ale i pracovišť. Dnes už nejsou ani tak finančně náročné, jako bývaly v minulých dobách, a hlavně jsou praktické. Na současném trhu jsou v pestré nabídce barev i materiálů, tak se dají krásně propojit se stylem interiéru každého bytu. Pouze jedna maličkost je u nich poněkud zatěžující, a to je jejich údržba. Stírat prach na každé lamele zvlášť je totiž dost zdlouhavé a pracné. Nezbývá, než si to alespoň trochu usnadnit!

Dobrá a důležitá rada na začátek

Ještě než se pustíte do údržby žaluzií, myslete na to, že během této činnosti zároveň zašpiníte celá okna. Proto počítejte s tím, že mytí oken následně neuniknete. V každém případě se do čištění žaluzií dejte dříve, než se pustíte do skel či rámů, jinak si zbytečně přiděláte práci.

Jestliže jsou vaše žaluzie pouze zaprášené, postačí vám vysavač.

Pomůže vám vysavač

Jestliže jsou vaše žaluzie pouze zaprášené, postačí vám vysavač. Pokud je na nich i starší usazená špína a mastnota, tak na nich nadále zůstane. Určitě je nutné na vysavači zregulovat výkon, abyste si žaluzie neponičili. Proto jej před použitím snižte na minimum. Velmi výhodné je použít nejmenší nástavec se štětinkami, který je určen pro čalouněný nábytek. Pak nezbývá nic jiného než žaluzie zbavit prachu vysátím.

Klasika je otření, ale může být i s bonusem

Nejklasičtějším osvědčeným způsobem je opatrně setřít jednu lamelu hezky po druhé vlhkým hadříkem. Samozřejmě z obou stran. Velice dobrou službu vám udělá i obyčejná ponožka navlečená na ruku, protože vám umožní omýt obě strany lamely najednou. Na žaluzie v běžných místnostech postačí, když tkaninu na stírání namočíte jen do vlažné vody. Ovšem v kuchyni, kde je na nich usazená i mastnota, budete muset „přitvrdit".

A zde se nabízí hned několik možností. Můžete použít vodu se saponátem nebo octem. Tento způsob je nejúčinnější, ale zároveň také nejpracnější. Pokud tedy takto chcete očistit žaluzie na všech oknech v bytě, připravte se na to, že vám to zabere celý den. Skvělou vychytávkou jsou v tomto případě voňavé ubrousky určené do sušičky. Dobře zachytávají prach, a navíc vám vyvoní byt.

Setřete všechny lamely je najednou

Jste v časovém presu? Jestliže nemůžete trávit úklidem mnoho času, vyzkoušejte rychlejší metodu. Všechny žaluzie úplně sklopte a vlhkým hadrem setřete jejich celou plochu po směru sklopení. Samozřejmě to udělejte z obou stran. Má to však jednu malou nevýhodu, protože v místech, kde se jednotlivé lamely překrývají, prach zůstane.

Všechny žaluzie úplně sklopte a vlhkým hadrem setřete jejich celou plochu po směru sklopení.

Se speciálním kartáčem jde práce od ruky

Na trhu dnes najdete těchto chytrých pomůcek nepřeberné množství a od mnoha výrobců. Určitě díky nim vyčistíte žaluzie nejen rychle, ale také bez větší námahy. Kartáče přizpůsobené žaluziím stojí pár korun, takže vás nečekají žádné velké výdaje. A výhoda? Vyčistíte hned několik lamel najednou. Někdy se takové kartáče vyrábějí i ve formě rukavic. S oběma těmito pomůckami můžete omýt žaluzie na sucho či s použitím vody se saponátem. Výběr je na vás.

Ultrazvuk je nejnovější metoda

Chcete jít s dobou a být „in“? Zvolte ultrazvuk. Jen si k tomu musíte najmout renomovanou firmu. Princip tohoto čištění spočívá v tom, že se žaluzie ponoří do vodní lázně a prostřednictvím ultrazvuku vzniknou miliony bublinek, které špínu mechanicky odloupnou. Poté dojde ještě k propláchnutí v čisté vodě a následné sušení.

