Jak vyčistit zámkovou dlažbu od fleků, mechu, plevele: Bez chemie a zadarmo

Zámková dlažba patří mezi nejoblíbenější dlažby vůbec. Tvoří většinu příjezdových cest, parkovacích míst, chodníků a podlah pergol nebo teras. Kvůli každodenní zátěži se snadno zašpiní. Často také zarůstá mechem nebo se na ní mohou začít objevovat plísně. Jak vyčistit zámkovou dlažbu?

Zámková dlažba

Tento druh dlažby se vyrábí ze zhutněného betonu. Je to speciální druh materiálu, který se před ztuhnutím upraví vibracemi. Výsledný produkt má vyšší pevnost, nižší pórovitost, lepší odolnost proti mrazu a delší trvanlivost. Jednotlivé dlaždice mají speciální tvary, jež se pokládají nejčastěji pod 45 stupňovým úhlem. Díky tomu se vytvoří „zámek“, který brání horizontálnímu posunu celé dlažby.

Kde se berou skvrny na dlažbě

Přestože je dlažba zhutnělá, vlivem deště, sněhu, vlhkosti, mrazu a UV záření ztrácí svůj původní vzhled. Většinou se zanesou spáry, z nichž vyrůstá tráva nebo mech, na příjezdových cestách se objevují šmouhy od pneumatik nebo motorového oleje, na terasách zase stopy po letní grilovací sezóně. Nevzhledné jsou i vápenné „výkvěty", které na dlažbě tvoří bílé mapy.

Přestože je dlažba zhutnělá, vlivem deště, sněhu, vlhkosti, mrazu a UV záření může ztrácet svůj původní vzhled. Zdroj: Shutterstock.com / Vladimir Trynkalo

Prevence znečištění zámkové dlažby

Pokud chcete, aby vaše dlažba vypadala stále jako nová, je důležitá prevence. Jakmile na ni něco vylijete, spadne vám na ni mastný kus grilovaného masa nebo ji nechtěně obarvíte barvou, co nejrychleji ji vyčistěte mýdlovou vodou nebo na ni nasypejte absorpční materiál, jako jsou piliny nebo klasický „kočkolit“. Tuto hmotu pořádně zadupejte a zatižte. Nechte působit alespoň 24 hodin. Poté dlažbu umyjte vodou se saponátem. Většinu ploch je vhodné důkladně vyčistit dvakrát ročně.

Vapku raději ne

Čištění zámkové dlažby spočívá v odstranění povrchových nečistot a zbavení se prorůstajícího plevele. Mnoho lidí si na tuto činnost bere jednoho pomocníka - vysokotlaký vodní čistič neboli vapku. Výrobci však čištění touto metodou nedoporučují. Zámková dlažba se totiž může nevratně poškodit. Podle výpočtů má neodborné čištění vapkou stejný efekt, jako by dlažba odolávala povětrnostním vlivům po dobu 5 let. Do podloží se navíc dostane příliš mnoho vody, vyplaví se velké množství písku a může dojít k propadnutí jednotlivých dlaždic.

Jak odstranit plevel ze spár

Pokud chcete odstranit mech nebo jiný plevel vyrůstající ze spár, připravte si roztok z vody, octu, soli a detergentu. Stačí, když v hrnci zahřejete cca 1 dcl vody a stejné množství octa. Přidejte 1 dcl soli a nechte rozpustit. Nakonec přilijte ještě 4 dcl octa a 1 dcl prostředku na nádobí. Směs nechte vychladnout, nalijte ji do láhve s rozprašovačem a nastříkejte ji na plevel ve spárách. Ten by se měl roztokem „spálit" a poté je snadné jej odstranit. Osvědčenou metodou našich babiček je také čistá vařící voda, kterou na nežádoucí rostliny nalijete.

Mech můžete zničit pomocí vody, octu, soli a detergentu. Zdroj: Shutterstock.com / DextairPhotography

Jak vyčistit zámkovou dlažbu

V případě, že máte dlažbu špinavou, a nechcete si zvát speciální firmu, na vyčištění budete potřebovat mýdlovou vodu, kartáč a notnou dávku trpělivosti. V teplé vodě rozmíchejte saponát na bázi mýdla. Roztokem opatrně zalijte dlažbu a kartáčem ji vydrhněte. Zbytek špíny pak opatrně ostříkejte zahradní hadicí.

